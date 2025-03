Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze vier soorten fruit helpen je beter in slaap te vallen

’s Avonds trek? Dan denk je misschien aan een kop thee, een bakje yoghurt of iets zoets. Of misschien wil je wel helemaal niets meer eten omdat je denkt dat het je slaap beïnvloedt. Vooral fruit als avondsnack klinkt voor velen als een suikerbom die je juist wakker houdt.

Toch is dat niet helemaal terecht: sommige fruitsoorten bevatten stofjes die je juist helpen ontspannen en sneller in slaap te vallen, vertelt voedingsdeskundige Molly Knudsen aan Mind Body Green.

Welke stoffen helpen je slapen?

Het geheim van goed slapen zit ‘m vaak in een paar belangrijke stofjes: melatonine, tryptofaan, magnesium en serotonine. Melatonine is hét slaaphormoon dat je lichaam helpt om in de slaapmodus te komen zodra het donker wordt. Tryptofaan is een aminozuur dat je nodig hebt om melatonine en serotonine aan te maken. Die laatste geeft je een ontspannen en prettig gevoel.

Magnesium staat bekend als een anti-stressmineraal en helpt je spieren en hoofd tot rust te brengen. Door fruit te kiezen dat rijk is aan deze stoffen, zoals de vier fruitsoorten hieronder, geef je je lijf net dat extra zetje richting een diepe, herstellende slaap.

1. Kersen

Zure kersen kunnen goed zijn voor je nachtrust. Ze bevatten van nature melatonine, het hormoon dat je lichaam aanmaakt om slaperig te worden. Het is niet veel, maar genoeg om te helpen, zeker als je het combineert met de antioxidanten die deze kersen rijk zijn. Een glas pure zure kersensap (zo’n 250 ml) een uurtje voor het slapengaan kan wonderen doen. Geen sap in huis? Er zijn ook supplementen met geconcentreerde kersenextracten én magnesium, wat ook een rustgevend effect heeft. Bespreek het wel altijd met een arts voordat je zomaar supplementen inneemt.

2. Bananen

De banaan is niet alleen een ontbijtklassieker, maar ook een ideale avondsnack. Dankzij het stofje tryptofaan draagt de vrucht bij aan de aanmaak van serotonine en melatonine. Dat zijn twee sleutels voor een goede nachtrust. Voeg daar nog een scheutje magnesium aan toe (ook aanwezig in banaan), en je hebt een natuurlijk recept tegen onrust. Extra tip: combineer een banaan met een lepel amandelpasta voor een rustgevende mix van kalium, vetten en magnesium.

3. Jujube

Nog nooit van jujube gehoord? Geen zorgen, je bent niet de enige. Deze Chinese dadel wordt al eeuwenlang gebruikt in de traditionele geneeskunde en wint langzaam terrein in de wereld van slaapdeskundigen. Dit fruit zit bomvol antioxidanten en aminozuren die je helpen ontspannen. Je vindt jujube vaak gedroogd in Aziatische supermarkten, perfect om thee van te zetten.

4. Ananas

Ananas is niet alleen lekker fris en supergezond, het zit ook vol tryptofaan en blijkt verrassend effectief in het verhogen van je melatoninespiegel. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ananas de hoeveelheid melatonine in het bloed kan verdubbelen. Een paar stukjes ananas een uurtje voor je naar bed gaat, kunnen dus net het verschil maken. Tip: mix met een beetje yoghurt voor een extra rustgevende combo waar je darmen ook nog eens blij van worden.

Reacties