Frans RIVM waarschuwt voor te veel soja: ‘Effect op vruchtbaarheid’

Sojamelk in je cappuccino en sojayoghurt bij het ontbijt? Soja wordt vaak als zuivel- of vleesvervanger gebruikt. Maar in Frankrijk wordt nu voor soja gewaarschuwd. Te veel soja zou namelijk een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid.

Tegenwoordig is er een breed arsenaal aan vegetarische, veganistische en plantaardige producten in de supermarkt te vinden. Eerder waarschuwde huisarts Staf Hendrickx ook dat soja een grondstof is voor veel ultrabewerkte voeding van giganten als Unilever en Nestlé.

Verschillen in soja Niet alle soja-producten zijn hetzelfde. Soja is afkomstig uit de sojaboon, maar er zijn verschillen in het bewerkingsproces van soja. Zo kun je soja fermenteren en bestaat er biologische soja en ongezondere fabriekssoja. De meest gezonde vorm is gefermenteerde soja. Dat is bijvoorbeeld: miso, tempé, sojasaus en tamari. Onder ongefermenteerde soja vallen bijvoorbeeld: sojamelk, sojayoghurt, sojapudding, sojaroom, sojamargarine, soja eiwitpoeders, sojaworstjes, sojaburgers en vegaburgers. Ook kunnen sojabonen genetisch gemodificeerd (GGO) zijn. GGO-soja bevat minder voedingsstoffen dan bijvoorbeeld conventionele of biologische soja.

Frans rapport over invloed van te veel soja

Maar het Franse Anses, eenzelfde soort orgaan als het Nederlandse RIVM, waarschuwt nu in een rapport voor te veel soja. De boosdoener blijken isoflavonen. Universitair hoofddocent Katja Teerds vertelt tegen EenVandaag wat isoflavonen precies zijn. „Ze binden aan de receptor voor oestrogeen, het vrouwelijk geslachtshormoon. Een piek in oestrogeen zorgt voor de eisprong.” Te veel isoflavonen kunnen dus zorgen voor een lager gehalte van oestrogeen en daarmee de eisprong dwarszitten.

Al laat onderzoek volgens Teerds zien dat dit effect verwaarloosbaar is. Ook emeritus hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell is niet op de hoogte van deze risico’s. „In Azië wordt veel soja gegeten. Daar zijn ook veel onderzoeken gehouden, waaruit blijkt dat de menstruatiecyclus van vrouwen soms een dag langer wordt door hoge sojaconsumptie, maar negatieve effecten op de vruchtbaarheid zijn niet bekend.”

Hormonen en vruchtbaarheid

Het Voedingscentrum heeft wel een advies als het gaat over soja-inname en zwangere vrouwen. „Uit dierstudies blijkt dat het mogelijk effect heeft op de ontwikkeling van de geslachtsorganen bij het kindje als je heel veel isoflavonen binnenkrijgt tijdens de zwangerschap”, zegt Marije Verwijs van het Voedingscentrum.

Het Voedingscentrum adviseert dus om de soja-inname tijdens de zwangerschap beperkt te houden. „Tot bijvoorbeeld vier glazen sojadrink per dag en daarnaast nog twee vleesvervangers op basis van soja per week.”

Advies soja-consumptie onder de loep

Ook in dierlijke producten zitten overigens isoflavonen. „In koemelk zelfs meer dan in sojamelk”, zegt Teerds. „Dat komt omdat koeien soja door hun voeding binnenkrijgen.”

Het Voedingscentrum wil samen met het RIVM en de Gezondheidsraad het Franse rapport bekijken en indien nodig het advies over soja-consumptie aanpassen.

