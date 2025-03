Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fors meer meldingen mazelen, verband met de dalende vaccinatiegraad

Het aantal besmettingen met mazelen in Nederland is fors toegenomen. In de afgelopen twee weken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 45 nieuwe meldingen binnengekregen.

Daarmee is het totale aantal bekende gevallen van mazelen dit jaar gestegen naar 108. Op vier basisscholen zijn clusters van besmettingen. De scholen liggen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag en omstreken) en Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken).

Zeker zeventien mensen die in 2025 besmet raakten, hebben het virus opgelopen in Marokko. Van drie mensen is bekend dat ze ziek zijn geworden in Roemenië. In beide landen zijn grote epidemieën gaande. „In Marokko zijn tienduizenden mensen met mazelen gemeld en meer dan honderd mensen overleden”, schrijft het RIVM daarover.

Dalende vaccinatiegraad, meer mazelen

Vorig jaar was in Nederland ook al een toename te zien van het aantal mazelenbesmettingen. Het RIVM en de GGD’en brengen die stijging in verband met de dalende vaccinatiegraad. In totaal werden 202 gevallen gemeld in 2024. Terwijl in dit jaar nog geen drie maanden voorbij zijn, bedraagt het aantal besmettingen nu dus al meer dan de helft van het totale aantal van vorig jaar. De laatste landelijke uitbraak van mazelen was in 2013. Toen liepen duizenden mensen het virus op.

Meestal verloopt de ziekte relatief mild, met symptomen als koorts, ontstoken ogen en plekjes op de huid. Bij een minderheid is de ziekte echter ernstiger: 1 tot 5 procent loopt een longontsteking op, ongeveer een op de duizend besmettingen leidt tot hersenvliesontsteking. Zulke complicaties kunnen dodelijk zijn.

ANP

Vorige Volgende

Reacties