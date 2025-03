Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat zijn elektrolyten, en zijn ze onmisbaar als je sport?

Je hebt influencers er vast weleens over gehoord: elektrolyten. Wat is dat en heb je het écht nodig als je sport?

‘Elektrolyten’ is een verzamelnaam voor een reeks mineralen als magnesium, natrium, kalium en calcium. Ook natriumchloride (keukenzout) is een elektrolyt. Je lichaam maakt zelf geen elektrolyten aan en moet ze dus via voeding binnenkrijgen.

Waar zitten elektrolyten in en waar zijn ze goed voor?

Er bestaat speciaal elektrolytendrank en -poeder en in veel sportdrankjes zitten elektrolyten, maar de zouten zitten ook in alledaagse voedingsmiddelen. In groenten en fruit bijvoorbeeld, maar ook in zuivelproducten, noten, zaden, vlees en vis.

Elektrolyten vervullen altijd een belangrijke functie in je lichaam, ongeacht of je sport of niet. Zo helpen ze de vochtbalans te reguleren en ondersteunen ze het functioneren van je spieren en zenuwen.

Een tekort aan elektrolyten kan leiden tot bijvoorbeeld uitdroging, hoofdpijn, vermoeidheid of spierkrampen. Maar de kans dat je een tekort aan elektrolyten oploopt, is niet heel groot. Bij een gezond en gevarieerd dieet zal je genoeg elektrolyten binnenkrijgen. Een teveel aan elektrolyten kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, misselijkheid en maagklachten.

Elektrolyten als je (veel) sport

Zelfs als je sport, zijn extra elektrolyten niet altijd nodig. „Voor een goede sportprestatie hebben de meeste sporters geen sportdranken, -repen of -gels nodig”, zegt het Voedingscentrum. Je kunt voldoende vocht en energie uit ‘gewone’ voeding halen en soms zitten er juist calorieën in die je niet nodig hebt. Ook zijn dit soort drankjes vaak duur.

Ook magnesiumexpert Jeroen de Baaij van het Radboudumc zegt dat zulke sportdrankjes eigenlijk zelden nodig zijn. „Een gezond lichaam kan heel goed de vocht- en zoutbalans zelf regelen. Als je een vochttekort hebt, krijg je dorst, en als je zout tekort komt, krijg je trek in iets zouts. Dat laatste zullen vooral duursporters herkennen. Je kunt dan water drinken, en iets zouts eten. Luister dus vooral naar je lichaam. In sportdrankjes zit onnodig veel suiker, en die energie kun je beter uit gezonde voeding halen.”

Alleen voor intensieve duursporters is het soms handig om extra elektrolyten te nemen. Dan hebben we het over (veel) meer dan een uur sporten, of een sport waarbij je erg gaat zweten. Door te zweten verlies je namelijk elektrolyten. Als het warm is, zal je dan ook eerder baat hebben bij elektrolyten. Ook als je ziek bent en daardoor diarree hebt of overgeeft, kan het goed zijn om elektrolyten aan te vullen. Door deze ziektes kun je uitdrogen, en dat is gevaarlijk.

Elektrolyten tegen een kater

Je hoort ook weleens dat elektrolyten helpen tegen een kater. Zo zou ORS, een elektrolyten-oplossing, een wondermiddel zijn. Prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit, zei eerder tegen Metro te betwijfelen dat het poeder een remedie tegen een kater is.

„De gedachte achter het gebruik van ORS tegen de kater is niet helemaal vreemd, want uitdroging en een lage bloedsuiker lijken wel een zekere rol te spelen bij een kater. Maar bij een kater is er echter meer aan de hand, hoewel na al die jaren nog niet eens helemaal duidelijk is hoe het precies zit.”

