Dit stofje in schimmels en granen kan mogelijk een remedie zijn tegen de griep

Terwijl Nederland al weken worstelt met een hardnekkige griepgolf, wijst nieuw onderzoek uit dat we niet alleen het virus zelf moeten aanpakken, maar óók hoe ons lichaam erop reageert.

Onderzoekers van de McGill University in Australië ontdekten dat bètaglucaan, een stofje dat voorkomt in schimmels en granen, mogelijk kan helpen om ernstige longontstekingen bij griep te voorkomen.

Hier zit bètaglucaan in

Bètaglucaan klinkt misschien als iets uit een laboratorium, maar je hebt het waarschijnlijk al eens gegeten. Het zit namelijk in paddenstoelen, haver en gerst en wordt al langer als supplement gebruikt.

Maar naast gezondheidsclaims over een betere weerstand, blijkt nu dat het ook kan helpen bij luchtweginfecties. Volgens onderzoeker Kim Tran beïnvloedt Bètaglucaan het immuunsysteem op een manier die longontstekingen bij griep kan verminderen.

Virus niet de enige boosdoener bij de griep

Bij een zware griep denken we al snel dat het virus zelf de boosdoener is, maar volgens de onderzoekers is dat maar een deel van het verhaal. De meeste ernstige gevallen en sterfgevallen door griep komen niet door het virus, maar door een overactief immuunsysteem. Bètaglucaan zou daar iets aan kunnen doen. Het stuurt de immuunreactie, waardoor ontstekingen in de longen minder ernstig worden en het risico op complicaties afneemt.

Om dit te testen, gaven onderzoekers bètaglucaan aan muizen die besmet waren met griep. De resultaten waren veelbelovend: de longschade nam af, de longfunctie verbeterde en de overlevingskansen stegen. De stof lijkt bepaalde immuuncellen opnieuw te ‘programmeren’, zodat ze ontstekingen in de longen verminderen in plaats van verergeren.

Griepprik

Of bètaglucaan hetzelfde effect gaat hebben op mensen, is nog niet te zeggen. Wel noemen de onderzoekers de resultaten veelbelovend. Bètaglucaan zou bijvoorbeeld uiteindelijk kunnen worden toegevoegd aan bestaande behandelingen van de griep, zoals de griepprik.

Tran benadrukt wel dat er nog veel te ontdekken valt. „Bètaglucaan activeert het immuunsysteem op verschillende manieren. Dat kan gunstig zijn bij griep, maar het moet goed onderzocht worden om te bepalen hoe het veilig en effectief kan worden ingezet.”

