Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal griepmeldingen nog net boven grens, epidemie nadert einde

Het aantal mensen dat met griepklachten naar een huisarts gaat, is afgelopen week verder gedaald. Het niveau zit nog net boven de grens waarop sprake is van een epidemie. Die begon in januari, net als vorig jaar. De epidemie eindigde vorig jaar in de loop van maart.

Vorige week zijn 56 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts gegaan. Een week eerder ging het om 83 mensen en de week daarvoor om 88. De grens voor een epidemie ligt op 53 mensen per 100.000 die naar de huisarts gaan. Uit monsters blijkt dat de meeste mensen daadwerkelijk het influenzavirus onder de leden hebben.

De epidemie duurt nu zeven weken. De golf reikt hoger dan in vorige jaren. Uit de wekelijkse cijfers van onderzoeksinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is niet op te maken hoeveel mensen thuis uitzieken zonder bezoek aan de huisarts.

ANP

Reacties