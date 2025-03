Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alles over collageen: werken supplementen echt?

Collageensupplementen zijn populairder dan ooit. In poeders, pillen en drankjes beloven ze een stevigere huid, sterke nagels en glanzend haar. Collageen is zelfs door consumenten gekozen als supplement van het jaar in een online verkiezing van het Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG).

Dat is ook niet zo gek. Bekende mensen en merken claimen zichtbare effecten, maar hoe sterk is het bewijs? Wat zegt de wetenschap over de werking van collageen en is het de investering waard?

Wat is collageen?

Collageen is een lichaamseigen eiwit dat voorkomt in onder andere huid, botten, kraakbeen, pezen, haar en nagels. Het zorgt voor structuur, stevigheid en elasticiteit. Het geeft vooral je huid een frisse en jonge uitstraling, wat een reden kan zijn voor de populariteit van collageensupplementen. Vanaf ongeveer je 25ste neemt de natuurlijke aanmaak van collageen af. Factoren zoals roken, overmatig zonlicht en alcoholgebruik versnellen die afbraak.

Veel mensen proberen dit te compenseren met supplementen of drankjes waarin collageen is verwerkt. Meestal gaat het om collageenpeptiden: korte ketens van aminozuren die in theorie de bouwstenen kunnen leveren voor nieuw collageen of andere lichaamseiwitten, zoals keratine, wat belangrijk is voor haar en nagels.

Wat is het effect op de huid?

Er zijn verschillende studies gedaan naar de invloed van collageensupplementen op de huid. Sommige laten positieve effecten zien op het gebied van stevigheid, hydratatie en rimpeldiepte. Een overzichtsstudie van de Harvard Universiteit waarin 19 onderzoeken zijn geanalyseerd, wijst op lichte verbeteringen in huidstructuur bij gebruikers van collageenproducten.

Toch is het niet sluitend of dat effect door de collageen zelf komt. Veel supplementen bevatten naast collageen namelijk ook andere actieve ingrediënten, zoals vitamine C, hyaluronzuur en antioxidanten. Daardoor is lastig vast te stellen welk bestanddeel verantwoordelijk is voor het effect.

En hoe zit het met haar en nagels?

Het bewijs voor collageen als versterker van haar en nagels is op dit moment beperkt. Eén studie uit 2017 toont een afname van nagelbreuk na langdurig gebruik van collageensupplementen, maar de studie had geen controlegroep. Voor de werking op haargroei of -kwaliteit bestaat momenteel geen overtuigend wetenschappelijk bewijs.

Wordt collageen überhaupt opgenomen door het lichaam?

Een belangrijk punt: het lichaam neemt collageen niet in z’n geheel op. In de darmen wordt het afgebroken tot kleinere stukjes. Die kunnen vervolgens worden opgenomen in het bloed en mogelijk opnieuw worden opgebouwd tot collageen of andere eiwitten. Maar het is niet zeker dat deze bouwstenen daadwerkelijk in de huid terechtkomen. Ze kunnen net zo goed worden gebruikt voor spieren, kraakbeen of andere weefsels.

Wat kun je doen als je toch collageen wilt proberen?

Wie collageensupplementen wil uitproberen, kan het beste op de samenstelling letten. Producten met een hoog gehalte aan specifieke peptiden zoals prolylhydroxyproline en hydroxyprolylglycine lijken in sommige onderzoeken het meeste effect te hebben op de huid.

Mocht je na goede overweging toch collageen willen slikken, kies dan voor een supplement met minimaal 2,5 tot 10 gram collageenpeptiden per dag. Let bij de ingrediënten op de term gehydrolyseerd collageen of simpelweg op de term collageenpeptiden, dat wijst op beter opneembare vormen.

Belangrijk: mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals jicht of nierproblemen, moeten eerst overleggen met een arts. Collageensupplementen bevatten eiwitten en zijn niet voor iedereen geschikt. Overleg sowieso altijd met je arts vóórdat je supplementen gaat slikken.

Reacties