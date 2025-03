Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Albert Heijn gaat Nutri-Score overal vermelden, maar is een hogere score eigenlijk wel een betere keuze?

Albert Heijn gaat de Nutri-Score vermelden voor alle producten in het assortiment. Hoe werkt dit voedselkeuzelogo eigenlijk?

De Nutri-Score komt oorspronkelijk uit Frankrijk en werd in januari 2024 officieel in Nederland ingevoerd.

Albert Heijn gaat bij alle producten Nutri-Score tonen

De grootste supermarktketen van Nederland vermeldt de Nutri-Score nu alleen nog op huismerkproducten, maar binnenkort volgen ook de producten van andere fabrikanten. Het logo wordt afgebeeld op elektronische prijskaartjes in de winkels en de webshop van Albert Heijn.

Fabrikanten van wie de producten in de supermarktschappen liggen, waren eerder nog terughoudend met het gebruik van de Nutri-Score op hun producten. Zo meldde consumentenprogramma Kassa vorig jaar na een rondgang dat onder meer Unilever, Heineken en Arla Foods het logo niet wilden afbeelden op verpakkingen. Bedrijven waren het bijvoorbeeld niet eens met het algoritme dat bepaalt welk product een betere keuze is.

Voedselwaakhond Foodwatch juicht het besluit van Albert Heijn toe. Op dit moment is het namelijk niet verplicht voor fabrikanten om het logo af te beelden, iets wat de organisatie wel wil. „Wij hopen dat ook andere supermarkten deze kans grijpen om Nutri-Score breder op de kaart te zetten”, zegt campagneleider Juke Fluitsma.

Albert Heijn gaat de Nutri-Score voor A-merken nu in fases bij producten plaatsen. Eerst wordt het logo afgebeeld bij zuivelproducten, ontbijtgranen en tussendoortjes.

Hoe werkt de Nutri-Score?

De Nutri-Score laat zien of een product een betere keuze is, vergeleken met hetzelfde soort product. Een ontbijtkoek kan dus niet met pastasaus worden vergeleken, de vergelijking geldt binnen een bepaalde categorie.

Bij het bepalen van de kleur (donkergroen tot donkeroranje) en de letter (A tot E) van een product krijgt deze per 100 gram punten toebedeeld, pluspunten voor bijvoorbeeld groente en vezels en minpunten voor onder meer suiker en zout. Het eindtotaal van die rekensom bepaalt de score.

Om ervoor te zorgen dat een groentekroket niet ineens hoog scoort, heeft Nutri-Score bepaald dat een product minimaal 40 procent groente, fruit en/of peulvruchten per ons moet bevatten om hier punten voor te halen.

Kritiek

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zei het bij de introductie al: het voedselkeuzelogo is ‘niet perfect’. Het is vooral bedoeld om bij dezelfde soort producten te kiezen voor het product met een betere samenstelling.

Voor een gezond eetpatroon blijft volgens VWS de zogeheten Schijf van Vijf leidend. Daarom is het volgens het ministerie vooral een handig hulpmiddel om te kiezen tussen voedingsmiddelen die niet in de schijf staan, zoals sauzen, koeken en frisdranken.



Wouter Cornet, bekend van het boek over het Chili-dieet, uitte eerder al kritiek aan Metro. „De Nutri-score kan misleidend zijn, omdat mensen een groene A zien, die springt in het oog, en ze denken: dat is gezond. Maar voedselproducten kunnen al een betere score krijgen door simpelweg eiwit aan het product toe te voegen. Zelfs een diepvriespizza of zak chips kan een A-label krijgen en zo onterecht gezond lijken.”

Reacties