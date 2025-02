Deel dit artikel: Share App Mail Pin

5 vragen en antwoorden over klinieken voor kinderen met langdurige coronaklachten

Kinderen met langdurige, ernstige coronaklachten kunnen vanaf vandaag terecht bij speciale klinieken. Deze post-covid expertisecentra’ openen bij de universitaire ziekenhuizen in Amsterdam, Maastricht en Utrecht.

Wat houden deze ‘corona-klinieken’ precies in? Vijf vragen en antwoorden.

Honderden doorverwijzingen

Hoeveel kinderen hebben nog last van langdurige coronaklachten?

Een exact cijfer is er niet, maar het zijn er in ieder geval honderden. Zoveel kinderen zijn er volgens de koepel NFU sinds november namelijk via de huisarts ingeschreven voor de therapie. De organisatie verwacht dat het aantal aanmeldingen toeneemt nu de behandelcentra voor kinderen openen. Volwassenen kunnen overigens sinds die maand al op de behandellocaties terecht.

Wanneer is er bij kinderen sprake van langdurige coronaklachten?

Als klachten langer dan drie maanden aanhouden na een besmetting met het coronavirus, is er bij kinderen sprake van long-covid. Veelvoorkomende symptomen zijn onder meer vermoeidheid, benauwdheid, geheugen- en concentratieproblemen, spierpijn en hartkloppingen. Ook kunnen ze vaak slecht tegen licht en geluid, worden ze prikkelbaar en slapen ze slecht. Kinderen kunnen daardoor vaak niet meer meedoen op school en hebben moeite om contact met vrienden te onderhouden.

De aard en ernst van de klachten kunnen sterk variëren per persoon. Er is nog veel onbekend over de beste behandelmethode. Ook elders in de wereld is volop onderzoek. Zo hebben onderzoekers in Oxford en Cambridge ontdekt, maakten zij afgelopen najaar bekend, dat ook de hersenstam aangetast kan worden door het coronavirus.

Kinderen met coronaklachten hebben andere behandeling nodig

Waarom zijn er speciale klinieken voor kinderen nodig?

Volgens de organisatie voor universitair medische centra hebben kinderen met chronische corona een andere behandeling nodig dan volwassenen: „De behandeling van kinderen vereist een aanpak die is afgestemd op hun groei en ontwikkeling.” Het is wel de bedoeling dat de artsen van kinderen en volwassenen hun ervaringen met elkaar gaan delen.

Wat vindt de betrokken minister ervan?

Zorgminister Fleur Agema (PVV) verklaart dat voor de kinderen en hun ouders „een sprankje hoop” gloort met het openen van de speciale poliklinieken. „Vele kinderen kunnen als gevolg van deze ziekte niet meer naar school, sporten of naar een feestje met vrienden. Hun leven staat stil en dat is vreselijk voor hen, maar ook voor bijvoorbeeld hun ouders.”

Meer inzicht in corona-aandoening

Is er nog een doel, behalve het genezen van de kinderen met langdurige coronaklachten?

De post-COVID expertisecentra hebben als doel om door middel van wetenschappelijk onderzoek en specialistische zorg meer inzicht te krijgen in deze corona-aandoening. Hoe heftig het kan zijn, bleek onlangs nog uit een boek van Anne Vroegindeweij. In Achterblijvers schreef zij over ernstige klachten, maar ook over het feit dat patiënten met landurige coronaklachten vaak in een isolement leven.

Ervaringen in de long-covidklinieken moeten uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve behandelingen.

