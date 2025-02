Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Welke voedingsmiddelen kunnen het risico op kanker verlagen? Dit zegt een hoogleraar

Er wordt veel onzin beweerd over voeding en kanker, dus het kan het soms moeilijk zijn om feit van fabel te onderscheiden. Voedingsdeskundige- en kankerspecialist Ellen Kampman, hoogleraar aan de Wageningen University, doet al langer onderzoek naar dit thema.

Het aantal landgenoten met de diagnose kanker ligt momenteel op ruim 900.000. Dit loopt volgens het KWF Kankerbestrijding de komende zeven jaar op tot 1,4 miljoen.

Melk en koffie kunnen kans op kanker verkleinen

Uit onderzoek van Oxford University blijkt dat iedere dag een glas melk drinken de kans op kanker kan verkleinen. Volgens Kampman is al langer bekend dat zuivel het risico op dikke darmkanker verlaagt. „Dat ligt waarschijnlijk aan het calcium dat in zuivel zit. Die kan allerlei vervelende stofjes binden die in je darm zitten en naar buiten brengen. Maar dat weten we al jaren, en daarom staat zuivel in de Schijf van Vijf”, zegt Kampman in Villa DbB op NPO Radio 1.

De hoogleraar waakt voor nuance. Ook als je elke dag melk drinkt, houdt dat niet in dat je zeker geen kanker krijgt. Ze vergelijkt het met een autogordel. „Als je een ongeluk maakt, vlieg je met een gordel om minder snel door de voorruit. Je verlaagt enkel het risico. Kanker is een proces waarbij heel veel factoren een rol spelen. Voor vormen van kanker die in Nederland vaak voorkomen, zoals borst, darm- en prostaatkanker, speelt onze voeding, hoeveel we bewegen, overgewicht en alcohol een belangrijke rol.”

Voordelen van koffie

Ook koffie kan positief voor je gezondheid uitpakken. Vaak wordt dat in het verdomhoekje gezet, maar dat probeert Kampman uit de hoofden te praten. „Koffie beschermt tegen diabetes, hart- en vaatziekten en enkele vormen van kanker”, legt Kampman uit. „Dat kopje koffie hoef je niet te laten staan.” Uiteraard moet je het niet overdrijven met de koppen. „Mensen die maximaal 3 à 4 kopjes koffie drinken, zijn het beste beschermd ten opzichte van mensen die nooit koffie drinken.”

Kampman vermoedt dat koffie gunstig is voor de lever. „Mogelijk gaat koffie leververvetting tegen. Daar doen wij nu onderzoek naar.” Leververvetting komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal patiënten met overgewicht dat door vervetting van de lever een transplantatie kreeg is in zeven jaar verdrievoudigd, meldde het MDL Fonds gisteren.

Eten van vezels

Er zijn nog meer voedingsmiddelen die een effect kunnen hebben op het voorkomen van kanker. „Het eten van vezels. Dat is een hele belangrijke. De aanbeveling is 30 tot 40 gram per dag. De meeste mensen zitten maar op 15 tot 20 gram per dag, omdat we steeds kiezen voor witbrood en spaghetti. We krijgen veel te weinig volkoren producten binnen. Dat moeten we misschien leren om lekker te vinden.”

Wat je juist niet moet doen: „Alcohol is de meest kankerverwekkende stof in onze voeding.” Vorige maand bleek al dat als het aan KWF Kankerbestrijding en het MDL Fonds ligt, er een label op de verpakking alcoholhoudende dranken moet komen, dat waarschuwt voor de verhoogde kans op kanker. Ruim helft van de Nederlanders weet namelijk nog niet dat er een relatie is tussen alcohol en kanker.

Desinformatie online

Er is online veel desinformatie, stelt Kampman. „Er zit zoveel commercie omheen bij influencers en bedrijven die het ons moeilijk maken om de boodschap door te krijgen.”

Volgens haar zijn er allemaal trends om een bepaald product of bepaalde stof te mijden of er juist veel van te nemen, maar gaat het juist om de balans. „Eiwitten, koolhydraten en vetten hebben wij nodig om goed te kunnen functioneren.”

Ook nog zoiets wat influencers vaak aanprijzen: voedingssupplementen en vitaminepillen. Daarop is Kampman kritisch. „Er zijn weinig mensen met tekorten in Nederland die deze supplementen echt nodig hebben.” Volgens haar zitten er vaak te hoge doseringen in.

Vorige Volgende

Reacties