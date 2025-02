Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal vapende tieners vervijfvoudigd, deze gemeenten zijn koplopers

Alhoewel vapes met een smaakje – denk aardbei, perzik of watermeloen – verboden zijn, is het aantal tieners dat een e-sigaret gebruikt in vier jaar vervijfvoudigd. Het aandeel scholieren dat minimaal wekelijks vapet is vooral gestegen.

Deze stijging is gebleken uit onderzoek van Independer, op basis van data van het RIVM en de GGD’s. De gemeente Schouwen-Duiveland, in Zeeland, is koploper als het gaat om vapende tieners. Bijna een op de vijf scholieren tussen de 12 en 15 jaar gebruikt wekelijks een e-sigaret.

Vapende tieners vervijfvoudigd

In de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs vapet bijna 1 op de 10 leerlingen zeker één keer per week. Die cijfers zijn zorgwekkend, omdat we het hier dus hebben over kinderen tussen de 12 en 15 jaar oud.

„Een paar jaar geleden sprak men nog over de e-sigaret. Het woord vapen is natuurlijk veel hipper en klinkt ook redelijk onschadelijk. Maar vergis je niet. Vapen is niet zo onschuldig. De damp van een e-sigaret bevat namelijk verslavende en schadelijke stoffen zoals nicotine, propyleenglycol, glycerol en aldehyden. Dit kan irritatie aan de keel en longen veroorzaken en mogelijk het hart- en vaatstelsel schaden”, zegt Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Onlangs bleek ook dat alhoewel vapes op de markt zijn gebracht om mensen te helpen stoppen met roken, dat niet werkt. „Het gebruik van nicotinebevattende vapes om te stoppen met roken vergroot met name de kans op het starten met langdurig vapen, terwijl de kans om te stoppen met roken nauwelijks wordt verhoogd”, bleek uit een aantal wetenschappelijke studies.

Meeste vapers in deze gemeenten

Ondanks de risico’s heeft 30 procent van de tweede- en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs weleens een vape gebruikt. 9,1 procent vapet wekelijks, een toename van 405,6 procent ten opzichte van vier jaar eerder. En die toename is overal in het land te zien, al is de stijging het sterkst in de Gooi- en Vechtstreek. Daar nam het aantal vapende tieners toe met 671,4 procent.

Dit zijn de 10 gemeenten waar relatief de meeste jonge vapers te vinden zijn:

Schouwen-Duiveland (Zeeland): 18,3 procent van de jongeren vapet wekelijks Borne (Overijssel): 16,4 procent van de jongeren vapet wekelijks Hengelo (Overijssel): 16,2 procent van de jongeren vapet wekelijks Rucphen (Noord-Brabant): 15,8 procent van de jongeren vapet wekelijks Goirle (Noord-Brabant): 15,6 procent van de jongeren vapet wekelijks Drimmelen (Noord-Brabant): 15,4 procent van de jongeren vapet wekelijks Vught (Noord-Brabant): 14,9 procent van de jongeren vapet wekelijks Westerwolde (Groningen): 14,7 procent van de jongeren vapet wekelijks Woensdrecht (Noord-Brabant): 14,7 procent van de jongeren vapet wekelijks Lansingerland (Zuid-Holland): 14,6 procent van de jongeren vapet wekelijks

„Met al die vrolijke kleurtjes lijken vapes erg onschuldig. Maar er zijn zelfs al onderzoeken die concluderen dat het verslavender is dan gewoon roken. Veel jongeren weten niet dat professionele begeleiding bij het stoppen met roken volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Je hoeft ook geen eigen risico te betalen. Hulp bij stoppen kost je dus eigenlijk geen geld”, legt Knopperts uit.

