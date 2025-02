Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schrijf jij nog weleens met de hand? Dat is goed voor het geheugen, volgens onderzoek

Wanneer heb je voor het laatst iets met de hand geschreven? Grote kans dat dat je zelfs je boodschappenlijstjes digitaal maakt. En als je dan eens wat met de hand moet schrijven voelt dat behoorlijk onwennig. Terwijl handschrijven echt beter is voor ons brein dan typen, blijkt uit onderzoek.

In collegezalen of tijdens vergaderingen worden nauwelijks nog met de hand aantekeningen gemaakt. Ook versturen we steeds minder handgeschreven kaarten en brieven. In sommige landen is het schrijven met de hand überhaupt geen vereiste vaardigheid meer. Zo krijgen kinderen in Finland geen verplichte les meer in schrijven.

Typend schrijven ook negatieve gevolgen

Typen mag dan wel efficiënter zijn, toch heeft het niet alleen maar positieve gevolgen. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Norwegian University of Science and Technology.

Handschrijven heeft namelijk een groot effect op ons geheugen en leervermogen. Dat komt doordat er andere delen van ons brein worden aangeboord, concluderen de onderzoekers.

Universiteitsstudenten

De onderzoekers onderzochten 36 universiteitsstudenten van begin 20. Alle participanten kregen twee taken: handschrijven en typen. Tijdens het schrijven en typen van woorden werd hun breinactiviteit gemonitord. En wat blijkt?

Handschrijven activeert een veel uitgebreider en meer verbonden netwerk in het brein dan typen, zo concluderen de onderzoekers. Vooral de delen die geassocieerd zijn met geheugenvorming, sensorische informatieverwerking en aandacht worden geactiveerd.

Schrijven met de hand activeert meer hersengebieden

De meest significante gevolgen van handschrijven kwamen naar voren in die hersengebieden die betrokken zijn bij de motoriek, bij het voelen en bij het nadenken. Bij typen is dit veel minder het geval. Het indrukken van toetsen op een toetsenbord vereist minder samenwerking tussen deze hersengebieden, dan het vormen van letters met de hand.

Handschrijven vereist fijne motorische vaardigheden en het dwingt studenten goed na te denken bij wat ze aan het doen zijn, schrijven de onderzoekers. Bij typen werkt dat anders. Dat vereist mechanische en repetitieve bewegingen, waarbij aandacht ten koste gaat van snelheid.

Volgens de onderzoekers is het dan ook van belang dat handschrijven in het onderwijs niet compleet vervangen wordt door typen, omdat het een negatief effect kan hebben op het leerproces van leerlingen en studenten.

