Onderzoek: schermgebruik van jongeren heeft groot negatief effect

Het schermgebruik bij jongeren rijst de pan uit en dat heeft flink negatieve gevolgen. Zij zouden verstrikt raken in een vicieuze cirkel van telefoongebruik, slechte slaap en psychische klachten.

Dat blijkt uit onderzoek door Huijer.nl, uitgevoerd onder 1000 werkende Nederlanders van 18 tot 65 jaar.

Groot aantal jongeren gebruikt telefoon voor het slapen

Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de jongeren (18-34 jaar) hun telefoon gebruikt voor het slapen. Volgens het RIVM kan schermgebruik voor het slapen leiden tot slaapproblemen zoals korter slapen en ’s nachts wakker worden. Door het blauwe licht van de schermen denkt ons systeem dat het nog dag is, dus val je moeilijker in slaap. Licht heeft enorme invloed op onze biologische klok.

De Hersenstichting stelt dat slaapgebrek leiden tot depressie en angst. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat 22 procent van de jongeren daadwerkelijk psychische klachten ervaart als gevolg van slapeloosheid.

Eerder bleek al dat jongeren moeilijk hun telefoon kunnen wegleggen als ze bezig zijn met social media. Dat jongeren hier moeite mee hebben, is volgens gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit deels te verklaren door de ontwikkeling van socialemedia-apps in de laatste jaren. „In apps als TikTok kun je eindeloos doorscrollen. Dankzij algoritmes krijg je berichten te zien die aansluiten bij jouw interesses. Dat is heel belonend.”

📱 Bijziendheid door schermgebruik Steeds meer mensen ontwikkelen bijziendheid door schermgebruik. Een van de mensen die problemen ervaart met haar zicht haar als gevolg van schermtijd, is prinses Ariane. Dat vertelde koningin Máxima vorige week bij de conferentie Kliks & Kwesties: Jong en Online in Amsterdam. De ogen van de 17-jarige prinses hebben moeite met scherpstellen. Mensen die bijziend zijn kunnen voorwerpen die ver weg van hen staan niet meer goed scherp zien.

Schermgebruik niet de enige reden voor slaapproblemen

Het probleem van laat naar bed gaan wordt verder versterkt door onregelmatige slaappatronen. Uit aanvullende gegevens blijkt dat 35 procent van de jongeren (18-34 jaar) helemaal geen vaste bedtijd heeft. 17 procent heeft wel een vast slaapschema. Daarnaast heeft 46 procent alleen op werkdagen een vaste bedtijd en 1 procent op vrije dagen of in het weekend.

47 procent van de jongeren gaat op werkdagen tussen 22.15 uur en 23.00 uur naar bed. Een kleinere groep (15 procent) gaat tussen 23.15 uur en middernacht naar bed, en 4 procent slaapt pas tussen 00.15 uur en 02.00 uur. Tegelijkertijd staat 45 procent van de jongeren tussen 06.15 uur en 07.00 uur op, en nog eens 29 procent tussen 07.15 uur en 08.00 uur. Deze combinatie van laat naar bed gaan en vroeg opstaan, kan zorgen voor een tekort aan slaapuren.

Naast schermgebruik spelen ook andere factoren een rol bij slapeloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat piekeren (47 procent) en stress (37 procent) de meest genoemde oorzaken zijn van nachtelijk wakker liggen, gevolgd door warmte (37 procent) en geluid (23 procent). Ook factoren zoals dorst (12 procent), cafeïnegebruik (8 procent) en medische redenen (5 procent) dragen bij aan een verstoorde nachtrust.

