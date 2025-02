Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Runner’s face: wat klopt hiervan en hoe beïnvloedt hardlopen je gezicht?

Bij fanatieke hardlopers valt het soms op: een strak, maar enigszins ingevallen gezicht en gerimpelde huid. Dit fenomeen wordt runner’s face genoemd. Het idee is dat intensief hardlopen zou bijdragen aan versnelde huidveroudering, waarbij rimpels, pigmentvlekken en een slappere huid ontstaan. Maar wat is hier precies van waar? We vragen het dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie.

Hardlopen heeft heel wat positieve effecten op je lichaam. Maar ook voor je gezicht kan het gevolgen hebben. Runner’s face wordt vooral gekenmerkt door huidveroudering, waarbij collageen en elastine in de huid afnemen. Hierdoor kunnen verzakkingen en rimpels ontstaan. Vaak wordt gedacht dat de impact van het rennen zelf een rol speelt, maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. De belangrijkste oorzaken liggen vooral bij langdurige zonblootstelling en intensieve lichamelijke belasting.

Hoe ontstaat runner’s face?

„De belangrijkste reden dat de huid van hardlopers sneller veroudert is zonblootstelling. Uv-straling zorgt voor rimpels, pigmentvlekken en roodheid. Ook kan je huid er uiteindelijk door verzakken en verdikken”, zegt Ultee. De invloed van de zon is heel groot. „Tot zo’n 90 procent van de huidveroudering wordt veroorzaakt door de zon. En als hardloper ben je natuurlijk veel buiten in de zon.”

Naast de zon speelt vetverlies een rol. Hardlopen is een effectieve manier om vet te verbranden, en dit geldt niet alleen voor het lichaam, maar ook voor het gezicht. Wanneer vetreserves in het gezicht afnemen, kunnen je wangen invallen en kan je botstructuur scherper naar voren komen. Dit geeft een slanker gezicht, maar kan ook zorgen dat je er ouder uitziet. Een ongewenst bijeffect dus.

Huidveroudering door uitputting

Daarnaast kan zeer intensief sporten bijdragen aan huidveroudering. „En dan heb ik het over sporten tot uitputting. Want daarmee maakt je lichaam overmatig veel vrije radicalen aan”, zegt Ultee. Deze radicalen zorgen uiteindelijk voor huidveroudering. „Maar dat geldt alleen als je jezelf uitput. Regelmatig matig intensief sporten, waarbij je hartslag en ademhaling iets versnellen, is juist heel goed voor je, omdat je daarmee antioxidanten aanmaakt die je beschermen tegen huidveroudering.”

De schokbeweging van het hardlopen zelf wordt soms genoemd als mogelijke oorzaak van huidverslapping, maar hier is geen wetenschappelijk bewijs voor. De zwaartekracht heeft altijd invloed op de huid, maar er is geen bewijs dat hardlopen dit proces versnelt.

Hoe kun je runner’s face voorkomen?

De beste manier om huidveroudering door hardlopen te minimaliseren, is door de huid goed te beschermen tegen de zon. „Draag dus een petje en een zonnebril en doe zonnebrandcrème op. Het liefst sport je ook niet tijdens het heetste moment van de dag, wanneer de zon op zijn sterkst is. Zo kun je al veel zonschade voorkomen”, vertelt Jetske Ultee.

Naast bescherming is huidverzorging essentieel. Het dagelijks reinigen van de huid helpt om vuil, uitlaatgassen en zweet te verwijderen. Daarnaast kan een hydraterende crème met antioxidanten zoals vitamine C en E bijdragen aan het behoud van collageen en de bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

De rol van voeding

Voeding speelt ook een belangrijke rol. Jetske Ultee: „Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het mogelijk helpt als er veel polyfenolen in je eetpatroon zitten. Deze stofjes kunnen waarschijnlijk de vrije radicalen tegengaan die je lichaam aanmaakt door heel intensief te sporten. Je vindt polyfenolen onder andere in groente, fruit, thee, cacao en volkoren granen.”

Voor hardlopers die vaak intensief trainen, is het belangrijk om goed op herstelmomenten te letten. Extreme belasting kan bijdragen aan een verhoogde aanmaak van vrije radicalen, wat huidveroudering versnelt. Door voldoende rust te nemen en niet structureel tot uitputting te trainen, kan dit effect beperkt blijven.

Geldt runner’s face alleen voor hardlopers?

Runner’s face is niet exclusief voor hardlopers. Alle buitensporters lopen risico op versnelde huidveroudering door zonblootstelling. Ook andere intensieve sporters kunnen door overmatige fysieke stress een verhoogde aanmaak van vrije radicalen ervaren, wat bijdraagt aan huidveroudering.

„Maar buiten sporten is natuurlijk wel heel gezond, vooral als je dat in de natuur doet”, aldus Ultee. Hardlopen is goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. „Dit werkt stressverlagend. En ook de zon hebben we nodig om vitamine D aan te maken, dus er is echt geen reden om niet meer lekker buiten te sporten.”

