Wat is de perfecte schermafstand om slecht zicht te voorkomen?

Dat het niet goed is om langdurig met je neus op je telefoon of computerscherm te zitten, weten we allemaal. Maar welke schermafstand is goed genoeg voor onze ogen? Oogonderzoekers komen met het antwoord.

Oogarts en hoogleraar Caroline Klaver van het Erasmus MC in Rotterdam luidde vorige week nog de noodklok: 50 procent van de Rotterdammers tussen de 20 en 30 jaar is bijziend, zei ze. Bijziendheid is een afwijking waar objecten verder weg wazig zijn. De oorzaak? Voor een groot deel ligt dat aan mobiele telefoons, tablets en computers.

Ook Ariane kampt met zichtproblemen

Ook prinses Ariane kampt met problemen met haar zicht als gevolg van schermtijd. Dat vertelde koningin Maxima over haar dochter. Dé tip tegen de zichtproblemen is minderen met schermtijd. Hoe je dat doet lees je hier.

Dat een lange schermtijd en te dicht op je scherm zitten problematisch zijn, is niet nieuw meer. Maar welke schermafstand is veilig genoeg voor onze ogen?

Tenminste 62 centimeter afstand

Volgens onderzoek dat in Nature’s Eye Journal is gepubliceerd, nemen vermoeide ogen en problemen met scherpstellen toe wanneer de kijkafstand kleiner is dan 60 centimeter. De ideale schermafstand voor mensen met vermoeide en pijnlijke ogen door langdurig schermgebruik is tenminste 62 centimeter, zo schrijven de onderzoekers. Vooral als je nu je apparaten op minder dan 35 centimeter afstand bekijkt, kan de regel effectief zijn.

Ook bevelen de onderzoekers de bekende 20-20-20-regel aan, waarbij je om de 20 minuten 20 seconden lang naar iets op 20 meter afstand kijkt.

Kleinere schermafstand

De onderzoekers onderzochten in 114 deelnemers waarvan er 30 oogklachten ervoeren. Die participanten bleken gemiddeld genomen gewend te zijn aan een kleinere schermafstand. Of de oogklachten door de kleinere schermafstand veroorzaakt werden, kunnen de onderzoekers op basis van dit onderzoek niet concluderen. Wel is het verband significant, schrijven ze.

