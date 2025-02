Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit supplement kan ervoor zorgen dat je minder snel veroudert, blijkt uit onderzoek

Mensen die iedere dag een dosis omega 3-vetzuren innemen, verouderen daadwerkelijk minder snel. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Er is bij Metro al de nodige inkt gevloeid over veroudering en kwiek oud worden. Zo zou het geheim van langer leven simpelweg ‘sociaal zijn’ zijn, zegt een ander weer dat je veel kaas moet eten en is er zelfs een 100-jarige vrouw die zweert bij twee glazen wodka per dag. Metro zette alle artikelen rondom dit onderwerp al eens op een rijtje.

Onderzoek naar veroudering wijst op voordelen omega 3

Dit onderzoek werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature Aging. Aan deze studie van de universiteit van Zürich namen 777 ouderen tussen de 70 en 91 jaar drie jaar lang deel.

Eén groep moest iedere dag een gram omega 3 op basis van algen innemen, een andere groep moest vitamine D nemen en weer een andere groep moest drie keer per week 30 minuten sporten. Daarnaast waren er groepen die een combinatie moesten doen.

Gezonde ouderen die drie jaar lang elke dag één gram omega 3 innamen, bleken drie maanden minder lichamelijk ‘oud’ te zijn dan anderen in het onderzoek. Dat maten de onderzoekers met zogenaamde DNA-markers. Het effect werd nog tot bijna vier maanden versterkt door extra vitamine D en regelmatige lichaamsbeweging.

‘Relevante effecten op de gezondheid van de bevolking’

Ook eerdere onderzoeken suggereren dat omega 3-vetzuren het verouderingsproces zouden kunnen beïnvloeden. Maar de precieze impact was nog niet helemaal duidelijk.

Heike Bischoff-Ferrari, de eerste auteur van het onderzoek en hoogleraar geriatrie aan de Universiteit van Zürich, zegt over het onderzoek: „Hoewel de effecten klein lijken met drie tot vier maanden verjonging van de biologische leeftijd in drie jaar, kunnen ze, als ze aanhouden, relevante effecten hebben op de gezondheid van de bevolking.”

Een kleine kanttekening: het is nog niet duidelijk of enige vertraging in het verouderingsproces zich vertaalt in mensen die langer gezond leven.

