Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw implantaat biedt hoop voor migrainepatiënten, experts blijven voorzichtig

Voor het eerst is in Nederland een implantaat tegen migraine geplaatst. De eerste patiënt heeft het apparaatje gekregen in het Erasmus MC in Rotterdam.

De technologie lijkt veelbelovend, maar experts benadrukken dat er nog meer onderzoek nodig is voordat het als standaardbehandeling kan worden ingezet.

Hoe werkt het migraine-implantaat?

Het migraine-implantaat bestaat uit twee dunne elektroden: één onder de huid van het voorhoofd en één achter op het hoofd. Deze sturen kleine elektrische signalen naar de zenuwen die betrokken zijn bij migraine. De patiënt kan zelf de stimulatie starten met een draagbaar apparaatje. Dit zou de balans in het zenuwstelsel moeten herstellen en migraineaanvallen moeten verminderen.

De technologie is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Salvia BioElectronics, dat al sinds 2017 werkt aan deze methode. Een soortgelijke aanpak wordt al langer gebruikt bij aandoeningen zoals epilepsie en Parkinson.

Veelbelovende eerste resultaten

De eerste tests wijzen uit dat de behandeling effectief kan zijn voor mensen bij wie medicatie niet voldoende helpt. De resultaten bij patiënten met clusterhoofdpijn zijn al positief en nu tonen ook de eerste migraine-onderzoeken hoopvolle uitkomsten.

Toch blijven specialisten voorzichtig en benadrukken ze dat migraine een complexe aandoening is. Ook is er nog steeds een grote groep patiënten die niet behandeld kan worden tot er meer onderzoek is gedaan.

Geen vervanging, maar een aanvulling

Hoewel het implantaat potentieel een doorbraak is, wordt het niet gezien als een vervanging van bestaande migrainebehandelingen. CGRP-remmers, medicijnen die specifiek zijn ontwikkeld tegen migraine, werken voor veel patiënten al goed. Los van dit implantaat zijn er veel effectieve behandelingen beschikbaar en deze worden vaak volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Voorlopig is het implantaat nog onderdeel van een onderzoek en niet breed beschikbaar. Als de resultaten positief blijven, zou de technologie over een paar jaar een extra optie kunnen worden voor mensen die nu nog geen baat hebben bij medicatie. Tot die tijd blijft migraine een aandoening waar artsen en onderzoekers hard aan werken om nieuwe oplossingen voor te vinden.

Reacties