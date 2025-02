Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er zit een paar gram microplastic in onze hersenen: moeten we ons zorgen maken?

Een hoofd vol plastic: het klinkt als een scène uit een dystopische film, maar volgens wetenschappers is het de keiharde realiteit. Onderzoek van de University of New Mexico Health Sciences (UNM) laat zien dat onze hersenen de hoogste concentratie microplastics bevatten van alle organen in ons lichaam.

In de afgelopen acht jaar is de hoeveelheid plastic in de hersenen zelfs met 50 procent toegenomen. Maar hoe erg is dat eigenlijk? En moeten we ons zorgen maken?

Hersenen vol microplastic

Microplastics duiken al langer op in verschillende delen van het lichaam. Van longen en lever tot ons bloed en placenta’s: ons lijf zit er vol mee. Maar nu blijkt dat juist de hersenen de grootste hoeveelheden bevatten. In sommige gevallen gaat het zelfs om enkele grammen. Dat is vergelijkbaar met een plastic lepeltje, zeggen onderzoekers. „Tegenwoordig bestaat een half procent van onze hersenen uit plastic.”

Dat is een schokkende ontdekking, vooral omdat de plasticdeeltjes veel kleiner zijn dan gedacht. Sommige zijn slechts 200 nanometer groot, niet veel groter dan een virus. Dit betekent dat ze gemakkelijk de bloed-hersenbarrière, een soort natuurlijke filter die de hersenen beschermt tegen schadelijke stoffen, kunnen passeren.

Zijn microplastics in je lichaam gevaarlijk?

Wat al dat plastic in ons brein precies doet, is nog grotendeels onbekend. Onderzoekers vermoeden dat de fysieke aanwezigheid van de deeltjes schadelijk kan zijn, los van de chemische stoffen die ze bevatten. Zo zouden microplastics de bloedstroom in de hersenen kunnen verstoren of zelfs bijdragen aan de ophoping van eiwitten die een rol spelen bij dementie.

Daar zijn nu eerste aanwijzingen voor: bij mensen met dementie werden tot tien keer zoveel microplastics in de hersenen aangetroffen dan bij anderen. Toch betekent dit niet automatisch dat plastic de ziekte veroorzaakt. Het kan ook andersom zijn, en dat het ziekteproces ervoor zorgt dat de deeltjes zich sneller ophopen. Kortom: we weten het nog niet zeker, maar geruststellend is het allerminst.

Waar komen die microplastics vandaan?

We krijgen microplastics op allerlei manieren binnen, maar voeding lijkt een grote boosdoener. Vooral vlees bevat hoge concentraties plastic, mogelijk doordat vee gewassen eet die zijn besproeid met vervuild water. Ook vis en schaaldieren kunnen een bron zijn, omdat zij plastic uit de oceaan binnenkrijgen.

Het vervelende is: zelfs als we nu zouden stoppen met de productie van plastic, blijven micro- en nanoplastics nog tientallen jaren rondzweven in onze omgeving. Dat betekent dat de hoeveelheden in het milieu, en dus ook in ons lichaam, waarschijnlijk alleen maar zullen toenemen.

Wat kunnen we doen?

Microplastics zitten in drinkwater, voedsel en zelfs in de lucht die we inademen. Helemaal vermijden is dus lastig, maar we kunnen wel maatregelen nemen om de inname te beperken. Minder vlees eten, kraanwater filteren en plastic verpakkingen zoveel mogelijk vermijden zijn kleine stappen die kunnen helpen.

