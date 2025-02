Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek over luteoline bij grijze haren veelbelovend, maar werkt dat ook bij de mens?

Helpt luteoline tegen grijze haren? In een onderzoek bij muizen leek dat te werken. Maar bij de mens is dat nog best complex. Dit is wat luteoline precies doet en hoe je zelf het proces van grijs worden ietwat in de hand kunt houden (als je dat wilt natuurlijk).

Ouder worden, betekent ook de komst van grijze haren. En voor de één verschijnen die nu eenmaal sneller dan voor de ander. Al zou je het vergrijzingsproces volgens deze dermatoloog ook kunnen vertragen. Tegenwoordig zijn we overigens steeds meer bezig met gezond ouder worden of zelfs het terugdraaien van veroudering.

Luteoline

Uit recent onderzoek, waar ook gezondheidsplatform Health over schrijft, blijkt dat het stofje luteoline invloed kan hebben op het vertragen van de komst van grijze haren. Luteoline is een plantaardige stof met antioxiderende effecten die je veelal vindt in groenten zoals broccoli, wortel en uien.

Luteoline is een stof die wij als mens dus regelmatig binnenkrijgen. Joe McCord, gepensioneerd hoogleraar geneeskunde, vertelde tegen Health dat luteoline een interessante ontdekking kan zijn voor verder onderzoek omtrent veroudering.

Luteoline in groenten

Bijna alle plantaardige voedingsmiddelen bevatten antioxidanten, dit zijn chemische verbindingen die schadelijke vrije radicalen uit onze cellen helpen verwijderen. Luteoline is zo’n chemische helper. „Het stofje is een zogenoemde polyfenol, een plantaardige stof die gezondheidsvoordelen kan hebben en ook wordt aangetroffen in voedingsmiddelen zoals selderij, groene paprika, broccoli, wortelen en olijfolie, tijm, bieten, spruitjes, kool, bloemkool, chilipepers, sla en spinazie”, aldus diëtist Toby Amidor tegen Health.

Er is meer onderzoek naar luteoline gedaan. Zo zou het ook ontstekingen helpen voorkomen, een gunstig effect hebben op huidveroudering en een effect hebben op leeftijdsgebonden maculadegeneratie (oogaandoening dat voor slechter zicht zorgt).

Onderzoek bij grijze haren van muizen

Het onderzoek vond plaats bij muizen en de knaagdieren die met luteoline behandeld werden, behielden aanzienlijk meer van hun donkere vacht. Hun jeugdigere uiterlijk leek verband te houden met de positieve invloed van luteoline op eiwitten, die endothelinen worden genoemd. Deze eiwitten helpen melanocyten in stand te houden, de cellen die haarpigmentatie bevatten. Meer melanocyten staat gelijk aan meer kleur (en minder grijs) in het haar. De melanocytcellen falen naarmate we ouder worden, en stoppen eerder met functioneren dan de cellen die verantwoordelijk zijn voor de haargroei.

Maar betekent dat dat we meer luteoline moeten binnenkrijgen om grijze haren te voorkomen? Health schrijft dat het bij de mens allemaal net wat complexer is dan bij muizen. Het gaat hier dus zeker niet om een wondermiddel dat je van je grijze haren afhelpt. Een studie die bij muizen gedaan is, is ook lastig om naar een effectief middel voor mensen te vertalen.

Grijze haren bij mens complexer

Dermatoloog Kristina Collins vertelt dat menselijke haarzakjes anders functioneren dan die van de muizen. En ook hormonen, stress en ander factoren spelen mee bij grijze haren bij de mens. „Grijs worden, wordt beïnvloed door meerdere genetische en omgevingsfactoren”, legt zij uit.

In feite speelt genetica waarschijnlijk de grootste rol in wanneer – of in welke mate – iemands haar grijs wordt, legt Collins uit. Kijken naar de haardos van je ouders en grootouders is waarschijnlijk de beste indicatie van je eigen grijzende tijdlijn.

Gezonde leefstijl

Maar volgens Collins hebben sommige factoren daar wel invloed op en kan het vergrijzingsproces versneld of vertraagd worden. „Oxidatieve stress, voedingstekorten en chronische stress worden in verband gebracht met voortijdig grijs worden.”

Het lijkt er dus op dat een gezonde leefstijl en het verhogen van je luteoline-inname, grijze haargroei kan temperen. Maar volgens Collins is er meer onderzoek bij mensen nodig om te kunnen constateren dat luteoline een oplossing voor grijzend haar kan zijn.

Supplement

Luteoline is overigens een voedingssupplement dat al langere tijd toegankelijk is. Maar volgens diëtist Amidor zou je niet blindelings een supplement aan moeten schaffen. De diëtist benadrukt dat dosering, tijdsduur om het in te nemen, toxiciteitseffecten en eventuele medicijninteracties, ook meegewogen moeten worden.

Ook McCord benadrukt dat luteoline al lange tijd als voedinssuplement beschikbaar is, maar bijwerkingen altijd mogelijk zijn. Zoals bij elk supplement is het het beste om een ​​zorgverlener te raadplegen voordat je het aan een routine toevoegt, stelt Collins.

Proces van grijs worden vertragen

Aan de andere kant kan het geen kwaad om meer antioxidanten – luteoline of andere – aan je dieet toe te voegen door meer fruit en groenten te eten. Ook huisarts Staf Hendrickx benadrukte eerder tegen Metro dat een mens met een gevarieerd eetpatroon geen supplementen hoeft te slikken.

„Leefstijl kan de algehele gezondheid van het haar bevorderen en kan je zelfs helpen de kleur wat langer te behouden. Het handhaven van een dieet dat rijk is aan antioxidanten, het beheersen van stress door middel van mindfulness of lichaamsbeweging, en het vermijden van roken, kan het proces van grijzend haar helpen vertragen”, zegt Collins.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

