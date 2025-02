Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kankerzorg kost steeds meer geld: ‘Investeren we voldoende in preventie?’

Kanker is, helaas, een ziekte die zich vastbijt in onze samenleving. Tegelijkertijd kost kankerzorg steeds meer geld, blijkt uit onderzoek. Hoewel nieuwe behandelingen en geneesmiddelen ‘flinke vooruitgang’ boeken wat betreft de overlevingskans bij kanker, werden de zorguitgaven aan kanker de afgelopen jaren bijna vier keer zo hoog.

1 op de 2 Nederlanders krijgt kanker, blijkt uit de laatste cijfers. Zo krijgt bijvoorbeeld 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Eerder sprak Metro met radioloog Sofie De Vuysere, die zelf ook borstkanker kreeg.

Kanker en dure behandeling farmaceutische industrie

Omtrent behandelingen en medicijnen voor kanker is ook het nodige te doen Zo ontwikkelen wetenschappers nieuwe behandelvormen en probeert het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis een kankerbehandeling te ontwikkelen zonder de farmaceutische industrie daarbij te betrekken. De farmaceutische industrie wordt namelijk al een tijd bekritiseerd. Zo sprak eerder chirurg en hoogleraar Casper van Eijck zich kritisch uit over de farmaceutische industrie en pleitte hij voor een chemo-taks. En ook voormalig arts Jim Reekers schreef in zijn boek De Medische Omerta, over horen, zien en zwijgen in het zorgstelsel een kritisch verhaal over onder meer de industrie en verdienmodellen in de medische wereld.

Behandellandschap gaat veranderen

Uit een analyse van het RIVM en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat het behandellandschap omtrent kanker gaat veranderen en dat daardoor ook de kosten stijgen. Dat komt door nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen en vroege opsporingen.

Het aantal kankerpatiënten stijgt, mede door bevolkingsgroei en vergrijzing. Maar dat is volgens de onderzoekers niet de reden voor de stijgende uitgaven. Voor de analyse bekeken de onderzoekers het verband tussen het aantal nieuwe diagnoses en zorguitgaven voor zeven kankersoorten met de hoogste uitgaven.

Zorguitgaven aan kanker bijna vier keer zo hoog

Deze kankersoorten, die tegelijkertijd hoge kosten met zich meebrengen, namen van 2003 tot 2019 toe van 47.000 naar 68.000 diagnoses. In dezelfde periode werden de zorguitgaven aan kanker bijna vier keer zo hoog: van 771 miljoen euro naar 3,7 miljard euro. Vooral bij jongere patiënten is die stijging te zien, omdat die vaak intensiever behandeld worden.

Die nieuwe behandelingen brengen ‘flinke vooruitgang’ voor de genezing en overlevingskans van kanker. Maar de onderzoekers waarschuwen ook dat die stijgende kosten voor kankerzorg, andere zorg kan verdringen. „We moeten het debat voeren over waar het echt om gaat: hoe balanceren we innovatieve behandelingen, stijgende kosten en de houdbaarheid van het zorgstelsel?”, zegt auteur van de studie Chantal Pereira. „Investeren we voldoende in preventie? Want uiteindelijk gunnen we niemand deze ziekte.”

„Als zorguitgaven per patiënt zo sterk toenemen, moet goed afgewogen worden welke winst daar tegenover staat. Bijvoorbeeld in overleving of kwaliteit van leven”, voegt Mieke Reuser toe, projectleider bij het RIVM. „In het kader van houdbare en betaalbare zorg moeten deze lastige keuzes gemaakt worden: elke zorgeuro kan maar één keer uitgegeven worden.”

