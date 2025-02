Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel stappen ‘moet’ je per dag zetten? 10.000 is niet het antwoord

Het zetten van 10.000 stappen per dag is voor veel mensen de heilige graal. Maar klopt dat eigenlijk wel?

De gemiddelde Nederlander zet 6000 stappen per dag.

Hartstichting: 8000 stappen mooie richtlijn

De Gezondheidsraad en WHO hebben geen vast stappenaantal als advies. De Gezondheidsraad adviseert wel minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen.

De Hartstichting noemt 8000 stappen een mooie richtlijn. Dit zou goed aansluiten bij het advies van de Gezondheidsraad. 10.000 stappen zouden volgens bewegingswetenschapper Thea Kooiman niet voor iedereen haalbaar zijn. „Vooral als je een zittend beroep hebt, kan het demotiverend werken.”

Alle stappen tellen mee. Als je 30 minuten matig intensief beweegt, denk aan zwemmen of fietsen, mag je er 3000 stappen bij optellen. „Wat je kiest, maakt niet uit, zolang je hartslag en ademhaling er maar van omhoog gaan.”

‘Al gezondheidsvoordelen bij 2500 stappen’

Ook volgens het Radboudumc zijn de 10.000 stappen per dag niet heilig. Uit Nijmeegs onderzoek blijkt dat minder stappen zetten de kans op vroegtijdig overlijden ook al maximaal verkleint.

Volgens hoofdonderzoeker Niels Stens zijn er al gezondheidsvoordelen bij het zetten van 2500 stappen per dag. Elke 500 stappen daarbovenop leveren aantoonbare gezondheidsvoordelen op. Vanaf zo’n 8800 stappen per dag neemt de kans op vroegtijdig overlijden niet verder af, voor hart- en vaatziekten is dit al bij 7100 stappen.

Stens stelt dat het idee dat je 10.000 stappen per dag moet zetten, ooit uit Japan is overgewaaid, maar dat het niet gestaafd wordt door wetenschappelijk onderzoek. „De tienduizend stappen-meter is de letterlijke vertaling van de eerste commerciële stappenteller uit die tijd. Dat getal is sindsdien een eigen leven gaan leiden.”

Amerikaanse onderzoekers

In 2023 werden in een enorme meta-analyse allerlei studies onder de loep genomen door Amerikaanse onderzoekers. Daaruit bleek ook dat 10.000 stappen zijn niet per se nodig zijn als je de kans op vroegtijdig overlijden wil verkleinen. Met 3967 stappen per dag bereik je dat al en als je dagelijks minimaal 2337 stappen zet, heb je minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan mensen die minder stappen zetten.

Als je per dag 500 tot 1000 stappen bovenop die 3967 zet, neemt de kans om vroegtijdig te overlijden sterk af, met 15 procent per 1000 stappen extra. Kortom: meer stappen zetten blijft geen slecht idee.

Volgens onderzoekers van de Harvard Medical School is het zetten van ’10K’ stappen op een dag, voor steeds meer mensen een ongezonde bezigheid geworden. Volgens de studie uit 2020 onder 20.000 vrouwen is het zetten van 4400 stappen al voldoende. Bij dit aantal daalt het sterftecijfer met 41 procent. Het cijfer verbeterde tot de 7500 stappen en nam daarna af.

