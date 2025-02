Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gordelroos: wat is het en hoe merk je dat je het hebt?

Pijn, jeuk en vervelende blaasjes. Misschien heb je ooit van gordelroos gehoord, maar weet je eigenlijk wat het is en hoe je het kunt krijgen? Veel mensen denken dat het een zeldzame aandoening is, maar dat klopt niet helemaal.

Ongeveer één op de vier mensen krijgt er ooit mee te maken. En hoewel gordelroos meestal vanzelf overgaat, kan het behoorlijk pijnlijk zijn en in sommige gevallen zelfs langdurige zenuwpijn veroorzaken. Gordelroos Bewustwordingsweek, die gisteren van start ging, is hét moment om meer te leren over deze aandoening en de impact ervan.

Wat is gordelroos en hoe krijg je het?

Gordelroos, ook wel herpes zoster genoemd, wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt: het varicella-zostervirus. Als je als kind of volwassene waterpokken hebt gehad, verdwijnt het virus niet uit je lichaam. In plaats daarvan blijft het slapend aanwezig in je zenuwstelsel. Bij sommige mensen wordt het virus later opnieuw actief, en dat leidt dan tot gordelroos.

Waarom het virus soms weer opspeelt, is niet helemaal duidelijk, maar het heeft vaak te maken met een verminderde weerstand. Ouderdom, stress, ziekte of medicijnen die het immuunsysteem verzwakken, kunnen allemaal een rol spelen. Vooral mensen boven de 50 jaar lopen een groter risico, maar ook jongere mensen kunnen gordelroos krijgen.

Wat zijn de symptomen?

Gordelroos begint vaak met jeuk, tintelingen of een branderige, stekende pijn aan één kant van je lichaam, lezen we op medische website Thuisarts. Soms voelen mensen zich ook wat grieperig, met lichte koorts en spierpijn.

Na een paar dagen verschijnen er groepjes kleine blaasjes op een rode, ontstoken huid. Deze blaasjes zitten meestal op de romp, vandaar de naam gordelroos, maar kunnen ook op een arm, been of zelfs het gezicht voorkomen. De blaasjes barsten na een tijdje open, waarna er korstjes op komen. Na zo’n twee tot drie weken zijn de wondjes genezen, maar de pijn kan soms veel langer aanhouden.

In sommige gevallen blijft er zenuwpijn aanwezig, zelfs nadat de huiduitslag is verdwenen. Dit heet postherpetische neuralgie en kan maanden tot jaren aanhouden. Vooral bij ouderen komt dit vaker voor en kan het dagelijks leven flink beïnvloeden.

Is gordelroos besmettelijk?

Gordelroos zelf is niet besmettelijk, maar het virus dat het veroorzaakt wél. Als iemand met gordelroos blaasjes heeft die open zijn, kan het virus worden overgedragen via direct contact met het vocht uit de blaasjes. Iemand die nog nooit waterpokken heeft gehad, kan hierdoor alsnog waterpokken krijgen.

Daarom is het belangrijk om contact met kwetsbare groepen te vermijden zolang je blaasjes hebt. Dit geldt vooral voor zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten of mensen die immuunonderdrukkende medicatie slikken. Zodra de blaasjes zijn ingedroogd en er korstjes op zitten, is de besmettelijkheid voorbij.

Wat kun je doen als je gordelroos hebt?

In de meeste gevallen geneest gordelroos vanzelf binnen twee tot vier weken. Om de pijn en jeuk te verlichten, kun je een zinkzalf of lanettezalf op de blaasjes smeren. Daarnaast kunnen paracetamol of andere pijnstillers helpen om de klachten draaglijker te maken.

Als de blaasjes zich dicht bij het oog bevinden, moet je direct contact opnemen met je huisarts. Het virus kan namelijk ook de ogen aantasten en dat kan ernstige gevolgen hebben voor je gezichtsvermogen. Ook als je extreem veel pijn hebt of als de klachten langer dan vier weken aanhouden, is het verstandig om een arts te raadplegen. In sommige gevallen kan antivirale medicatie worden voorgeschreven om de duur van de infectie te verkorten en de kans op langdurige zenuwpijn te verkleinen.

Vaccin

Er bestaat een vaccin tegen gordelroos. Dit vaccin verkleint de kans op gordelroos en de bijbehorende zenuwpijn aanzienlijk. Het wordt vooral aanbevolen voor mensen vanaf 50 jaar, omdat zij een verhoogd risico hebben om de aandoening te krijgen.

