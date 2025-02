Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo goed hielden Nederlanders Dry January vol en dit dronken ze in plaats van alcohol

Misschien heb je meteen weer aan de tap gehangen, wellicht zet je nog even door, maar Dry January zit erop. Hoe verging het ‘ons’?

Dry January, waarbij deelnemers zich één maand lang onthouden van alcohol, is rond 2013 ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en lijkt elk jaar meer terrein te winnen. Mocht je ook eens zo’n drankvrije maand overwegen, maar zoiets als Dry January wat heftig vinden, dan bestaat er ook nog zoiets als de mildere Damp January. Wil je je goede voornemens ook na januari blijven volhouden? Daar heeft een diëtiste een aantal tips voor.

Dry January relatief succesvol

NIQ-GfK deed onderzoek onder 14.500 respondenten. Hieruit blijkt dat 9 procent van de mensen die in het vierde kwartaal van 2024 alcohol dronken, meededen aan Dry January. Dat waren meer vrouwen dan mannen (12 tegenover 7 procent). Ook waren het meer jonge mensen dan oude(re) mensen. Waar 13 procent van de 18- tot 34-jarigen meedeed, was het percentage bij 65-plussers ‘maar’ 4 procent. Tot slot deden ook meer hogeropgeleiden (11 procent) mee dan lageropgeleiden (4 procent).

Door naar de grote vraag: hoe hebben ‘we’ het volgehouden? Volgens het bureau is 1 op de 9 vroegtijdig afgehaakt. Dat bleken vooral liefhebbers van mousserende wijnen, port, sherry, vermout en cocktails te zijn.

🍷 Advies alcohol De Gezondheidsraad en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) adviseren zowel mannen als vrouwen om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één standaardglas alcohol per dag.

Water grootste vervanger van alcohol

De biertjes, wijntjes en cocktails zijn (deels) vervangen door andere drankjes. Dat lijkt vooral door water te zijn geweest (44 procent). Dat wordt onderstreept door een volumegroei van water die NIQ in supermarkten mat (13,6 procent tegenover 9 procent in 2024). Wie normaal gesproken graag cider of mixdrankjes drinkt, schonk weer vaker frisdrank in.

Je zou denken dat mensen massaal naar het alcoholvrije bier hebben gegrepen, maar dat valt reuze mee. Maar 14 procent koos voor een alcoholvrije variant. Vooral onder 18- tot 34-jarigen was dit populair. Zowel in andere maanden als in januari wordt alcoholvrij bier vooral gretig verkocht in de Randstad, met uitzondering van Rotterdam. Daar wordt überhaupt minder alcoholvrij bier verkocht en was in januari slechts een marginale stijging te zien.

Tot slot: wat heeft het opgeleverd? 42 procent van de deelnemers zegt zich mentaal fitter te voelen, 37 procent geeft aan beter te slapen en 30 procent voelde het maandje niet drinken in de portemonnee, op een goede manier dan. Toch zegt 26 procent geen voordelen te ervaren. Metro schreef eerder al uitgebreider over wat een maandje niet drinken met je lichaam doet. Ook doken we in wat er gebeurt als je helemaal stopt met drinken.

