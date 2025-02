Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit doet blowen met je hersenen

Dat blowen niet het beste is voor je hersenen, is geen geheim. Maar wat de cannabis en het blowen nu precies met je doet, was nooit helemaal bekend. 

Amerikaanse onderzoekers zijn daar echter ingedoken en schetsen met hun nieuwe studie een vrij alarmerend toekomstbeeld voor blowers. 

De hersenen van jongvolwassenen die blowen

De onderzoekers analyseerden de hersenen van duizenden jongvolwassenen tussen de 22 en 36 jaar. Hierbij maakten zij een onderscheid tussen zware en matige cannabisgebruikers. Zware cannabisgebruikers zijn de mensen die meer dan duizend keer cannabis hebben gebruikt. Matige gebruikers zitten tussen de 10 en 999 keer, en wie minder dan tien keer heeft geblowd, geldt als niet-gebruiker.

Minder hersenactiviteit 

Tijdens het onderzoek voerden de deelnemers zeven verschillende cognitieve taken uit terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten met een MRI-scan. Het ging om tests voor onder andere werkgeheugen, emotie, taal en motoriek. 

Wat bleek? Bij 63 procent van de zware cannabisgebruikers was er minder hersenactiviteit tijdens een taak die het werkgeheugen test. Het werkgeheugen is essentieel voor alledaagse dingen, zoals instructies opvolgen en problemen oplossen. Bij recente gebruikers was dat percentage zelfs 68 procent. 

Sommige effecten langdurig 

De grootste veranderingen werden gezien in de prefrontale cortex en de anterieure insula, hersengebieden die belangrijk zijn voor geheugen, aandacht en besluitvorming. 

Maar is die schade blijvend? Volgens onderzoeker Joshua Gowin lijkt het er wel op. ‚ÄěHet lijkt erop dat sommige effecten langdurig zijn. Zelfs voormalige zware gebruikers die recent niet meer hadden geblowd, vertoonden nog steeds minder hersenactiviteit.‚ÄĚ Maar om te zien in hoeverre deze effecten echt omkeerbaar zijn, is meer onderzoek nodig, geeft Gowin aan.¬†¬†

Reacties