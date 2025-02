Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voedingsdeskundige tipt 5 voedingsmiddelen voor immuunsysteem en beter humeur

Het is best verstandig om in de wintermaanden aan je weerstand te denken. De koude en donkere dagen, en virussen die woekeren, vragen om een beetje extra aandacht voor je lichaam. Deze voedingsdeskundige noemt vijf voedingsmiddelen op die zij nuttigt om haar immuunsysteem en mentale gesteldheid sterk en gezond te houden.

Het liefst leven we zo lang en gezond mogelijk. En ja, daar heb je zelf invloed op. Met genoeg beweging, slaap, sociale bezigheden, in de natuur zijn én met wat je allemaal in je mondje stopt. En vooral tijdens die donkere wintermaanden mag je wel een beetje extra je best doen. Momenteel heeft namelijk een flink aantal mensen de griep in Nederland.

Voedingsdeskundige over fysieke en mentale gesteldheid tijdens wintermaanden

Wellicht dat je hunkert naar de lente of zomer? We zijn er helaas nog niet. Volgens psychiater en voedingsdeskundige Uma Naidoo kan ons immuunsysteem en onze stemming ook de aankomende periode nog best een beetje ondersteuning gebruiken.

Naidoo weet dat men in de wintermaanden behoefte kan hebben aan ‘comfort food‘ en wellicht grijpt naar potjes met vitamines om vermoeidheid en futloosheid te bestrijden, maar tegen CNBC legt ze uit dat dat niet per se de beste optie is om het lichaam sterk en gezond te houden.

5 voedingsmiddelen voor stemming en immuunsysteem

Volgens Naidoo speelt onze darmgezondheid een belangrijke rol bij ons immuunsysteem. En ook onze mentale gesteldheid staat in relatie met een goede darmgezondheid, aangezien het brein en onze darmen aan elkaar gelinkt zijn.

Daarom adviseert de voedingsdeskundige om extra goed voor je darmen te zorgen in deze tijd van het jaar. Ze somt vijf voedingsmiddelen op die ze gedurende wintermaanden nuttigt om zichzelf fysiek en mentaal sterk te houden.

1. Citrusvruchten

Citroen, limoen, sinaasappels, grapefruit en andere citrusvruchten zijn een goede bron voor vitamine C en bevatten vezels. Een goede combinatie om de darmen, hersenen en het immuunsysteem te ondersteunen. Voeg wat citroen toe aan jouw thee of als saladedressing, overweeg mandarijn in de salade of een stuk grapefruit bij het ontbijt.

2. Bladgroente

Spinazie, boerenkool, andere koolsoorten, waterkers, rucola, snijbiet of andijvie zijn allemaal gezonde bladgroenten die je best wat vaker aan een gerecht of lunch mag toevoegen. Veel van deze bladgroenten bevatten foliumzuur, een B-vitamine die helpt bij het reguleren van neurotransmitters in de hersenen. Dit wordt in verband gebracht met een verminderd risico op depressieve symptomen. Daarnaast bevatten ook bladgroente veel vezels die de darmen gezond houden.

3. ‘Schone’ eiwitten

Wilde zalm, biologisch rundvlees, tofu of eieren van de boer zijn rijk aan vitamine B. Genoeg vitamine B binnenkrijgen tijdens de winter heeft een positief effect op het mentale gestel. Vitamine B is namelijk belangrijk voor het zenuwstelsel.

Met ‘schoon’ bedoelt de voedingsdeskundige dat je idealiter voor pure en biologische producten kiest. Waarom? Helaas worden aan eiwitrijk-voedsel, zoals we in de supermarkt vinden, ook een hoop ongezonde stoffen toegevoegd. Zoals kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen en andere toevoegingen. Dat jij een ‘proteïnerijk’-product uit een schap pakt, wil niet per se zeggen dat je gezond bezig bent.

Consumeer je geen of weinig dierlijke producten, dan is het wellicht raadzaam om vitamine B12 in supplement-vorm te overwegen. Maar bespreek dit altijd eerst met een arts.

4. Gefermenteerde voeding

Eerder schreef ook Metro over de voordelen van gefermenteerde voeding. En ook Naidoo moedigt aan meer gefermenteerde producten te nuttigen. Voeding zoals zuurkool, kimchi, miso, yoghurt of kefir zijn gefermenteerd. In deze producten zitten bacteriën die goed zijn voor ons darmgestel.

5. Specerijen

Specerijen als kurkuma, zwarte peper, kaneel, gember, saffraan en cayennepeper zitten allemaal boordevol micronutriënten en antioxidanten. Dit zijn stoffen die ontstekingsremmend werken en goed zijn voor ons imuunsysteem en humeur.

