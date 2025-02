Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In 2032 hebben 1,4 miljoen Nederlanders kanker: ‘Overheid doet te weinig en is zo een dief van de eigen portemonnee’

Het aantal landgenoten met de diagnose kanker, ligt momenteel op ruim 900.000. Dit loopt volgens het KWF Kankerbestrijding de komende zeven jaar op tot 1,4 miljoen. Op weg naar Wereldkankerdag (die is morgen) noemt het KWF de overheid ‘een dief van de eigen portemonnee’ omdat er niet structureel wordt geïnvesteerd in (na)zorg bij kanker.

Op Wereldkankerdag wordt morgen stilgestaan bij de impact van kanker op het leven van (ex)patiënten en nabestaanden. Hoewel wetenschappers regelmatig een behandeling vinden of ergens potentie in zien, zijn de aantallen zieken enorm. Soms overleven mensen kanker (lees hier het indrukwekkende Metro–interview met radioloog Sofie De Vuysere, die jaren geleden borstkanker kreeg), maar helaas vaak ook niet.

Mannen prostaatkanker, vrouwen borstkanker

KWF prestenteerde vandaag nieuwe cijfers: afgelopen jaar hebben 130.000 Nederlanders de diagnose kanker gehoord. Bij mannen was dat in de meeste gevallen prostaatkanker, bij vrouwen borstkanker. Richting jaar 2032 zullen 1,4 miljoen Nederlanders leven met de diagnose kanker. Dorine Manson, directeur van KWF Kankerbestrijding: „Door deze toename hebben steeds meer Nederlanders steun nodig bij het omgaan met kanker. Gelukkig is er veel hulp beschikbaar, zowel online als op locatie. Op Wereldkankerdag geven we die ondersteuning extra aandacht.”

🎀 Motto Wereldkankerdag Dit jaar wordt op Wereldkankerdag stilgestaan bij ‘verder leven met kanker’. Want of je nu zelf patiënt bent of iemand om wie je geeft dat is: de gevolgen van kanker op je leven zijn niet te onderschatten. Daarom openen zorgorganisaties op en rond Wereldkankerdag hun deuren om te laten zien wat zij voor mensen met kanker en hun naasten kunnen betekenen. Van een lezing over een behandelmethode tot een luisterend oor, en van een fit-challenge tot wandelcoaching en veel workshops. Wil je meer over de dag van morgen weten: kijk op Kanker.nl.

Vrijwilligers helpen bij het leven met en na kanker

Goed dat er zo’n Wereldkankerdag bestaat natuurlijk, maar ondertussen kijken organisaties met een zorgelijke blik naar Den Haag. De overheid moet structureel investeren in (na)zorg bij kanker, maar doet dat volgens hen onvoldoende. De eerder genoemde Dorine Manson van KWF stelde daarom samen met Sonja Robben, directeur van brancheorganisatie IPSO, een opiniestuk op. In honderd IPSO Centra zijn 4500 getrainde vrijwilligers actief om jaarlijks ruim 200.000 gasten ondersteuning te bieden bij het leven met en na kanker.

Investeren in informele zorg bespaart niet alleen miljoenen en houdt de zorg beheersbaar, maar verbetert ook de levenskwaliteit van honderdduizenden mensen.

Dat is prachtig (96 procent van de bezoekers ervaart een positief effect), maar ja: geld is een issue. Manson en Robben vinden: „Minstens zo belangrijk als de medische behandeling is de ondersteuning die in ons land gegeven wordt door de getrainde vrijwilligers. Toch wordt dit type informele zorg niet gefinancierd vanuit de overheid en zorgverzekeraars. Een gemiste kans, want investeren in informele zorg bespaart niet alleen miljoenen en houdt de zorg beheersbaar, maar verbetert ook de levenskwaliteit van honderdduizenden mensen.”

Eenzaamheid en psychische klachten

Uit cijfers blijkt dat 70 procent van de kankerpatiënten na hun behandeling te maken krijgt met een lagere kwaliteit van leven. Manson en Robben: „Een derde van hen voelt zich eenzaam, onbegrepen of worstelt met psychische klachten zoals angst en depressie. Juist dan kan het enorm helpen om ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld door lotgenotencontact of hulp bij het omgaan van kanker. Dankzij deze zorg voelen mensen zich beter, en het helpt hen om het leven na kanker weer op te pakken. Ze kunnen bijvoorbeeld sneller weer aan het werk.”

Volgens schattingen worden dankzij informele zorg jaarlijks 150.000 tot 200.000 consulten bij formele zorgverleners voorkomen. De vrouwen van het KWF en IPSO: „Zonder deze zorg zouden patiënten immers vaker een beroep doen op huisartsen, wijkverpleging en medisch specialisten. De financiële baten hiervan liggen tussen de 10 miljoen en 43 miljoen per jaar. Re-integratie in het arbeidsproces levert jaarlijks nog eens 30 miljoen op. Kortom, elke euro die de overheid investeert in informele zorg, betaalt zich dubbel en dwars terug. Het huidige gebrek aan structurele financiering maakt de overheid daarmee letterlijk een dief van eigen portemonnee.”

Vorige Volgende

Reacties