Baby pindakaas geven vermindert de kans op een pinda-allergie, blijkt uit onderzoek

Heb jij last van een pinda-allergie? En wil jij voorkomen dat jouw kind hetzelfde moet doorstaan als jij? Geef dan je baby tussen de leeftijd van vier en zes maanden zachte pindakaas. Uit nieuw onderzoek van Allergy ad Clinical Immunology blijkt dat het geven van zachte pindakaas aan je kind de kans op een pinda-allergie vermindert.

De kans om geen allergie te ontwikkelen is het grootst wanneer je je kind tussen de aangegeven leeftijd van vier tot zes maanden wat pindakaas laat eten. Er hangt wel een voorwaarde aan: het moet een gladde of babyvriendelijke structuur hebben. Als je je kind dat zo nu en dan laat eten, zou het risico op het ontwikkelen van een pinda-allergie met wel 77 procent verminderen. Als je toch denkt: ‘Ik wacht met het geven van pindakaas totdat mijn kind één jaar oud is’, is het een stuk minder effectief. Het zou dan maar leiden tot een vermindering van slechts 33 procent.

👉 Wat is een anafylaxie? Anafylaxie is een acute ernstige reactie, waarbij er een belemmering van de ademhaling kan ontstaan. Je kan het ook benauwd krijgen of slap worden, omdat je bloedcirculatie afneemt.

Volgens Allergy UK hebben één op de vijftig kinderen in het Verenig Koninkrijk last van een pinda-allergie. En het worden er steeds meer. De symptomen kunnen variëren van mild, zoals een loopneus of jeukende tong, tot ernstige anafylaxie. Deze acute ernstige reactie kan dodelijk zijn wanneer er geen adrenaline wordt toegediend. Het voeden van pinda’s aan baby’s kan dus voor sommige ouders beangstigend zijn. Let dus goed op je kind wanneer je het pindakaas geeft en begin met kleine stapjes.

Pinda-allergie voorkomen met eenvoudige methode

Eerder werd er in een ander onderzoek geadviseerd om pinda’s geheel te vermijden. „Dit leidde begrijpelijkerwijs tot angst bij ouders voor het vroeg introduceren van pinda’s”, aldus professor Graham Roberts, die de studie leidde. Volgens Roberts zou het aanmoedigen van ouders om baby’s kennis te laten maken met pinda’s een „eenvoudig, goedkoop middel” kunnen zijn die „enorme voordelen zou opleveren voor toekomstige generaties.”

Als je overweegt om je kleintje pindakaas te laten eten, kun je dit als volgt zo veilig mogelijk doen. Zo moet je geen hele noten of pinda’s geven aan kinderen jonger dan vijf jaar, vanwege mogelijk verstikkingsgevaar. Als de pinda’s geplet, gemalen of in de vorm van gladde boter zijn, mogen ze volgens officiële richtlijnen wél aan baby’s van ongeveer zes maanden gegeven worden.

Tips van NHS

Als ouder maak je je vast zorgen over een mogelijke allergische reactie. Een voorzichtige aanpak is dus het beste om mee te beginnen. De NHS raadt aan om voedsel dat allergische reacties kan veroorzaken één voor één en in zeer kleine hoeveelheden te geven aan het kind. Zo kun je elke reactie herkennen, ook de onopvallende. Komen allergieën, astma, hooikoorts of eczeem veel voor in de familie? Raadpleeg dan eerst je huisarts.

Als er geen allergische reactie optreedt bij deze voedingsmiddelen, is het belangrijk om ze in het dieet van je kind te houden. Zo minimaliseer je het risico op allergieën. Het is ook van belang om te onthouden dat een pinda-allergie niet in de loop van tijd vermindert, in tegenstelling tot een eieren- of lactose-allergie. Dat betekent dat iedereen die voor je kind zorgt, moet weten welke voedingsmiddelen ze moeten vermijden, hoe ze een reactie kunnen herkennen en wat ze in het vervolg moeten doen.