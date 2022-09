Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 mogelijke symptomen van tandenknarsen (+ hoe je er mee stopt)

We hoeven je vast niet te vertellen dat tandenknarsen niet al te best is voor je gebit. Zo kan het knarsen van je tanden zorgen voor beschadigingen en kaakproblemen. Het nare van het knarsen is alleen dat je het vaak ‘s nachts doet, zonder dat je het echt doorhebt. Daarom zetten we in dit artikel vier mogelijke symptomen van tandenknarsen voor je op een rijtje.

Herken jij je in één of meerdere van deze symptomen? Dan is het misschien eens tijd om aan de bel te trekken.

4 tekenen van tandenknarsen

1. Je tanden zijn gevoelig voor warm en koud

Heb jij vaak moeite met het eten van een koud ijsje of het drinken van een kop warme thee? Het kan zijn dat jouw tanden beschadigd zijn door het tandenknarsen. Jouw tanden kunnen daar namelijk een stuk gevoeliger van worden, en dat merk je als je iets warms óf juist iets kouds eet.

2. Je wordt wakker met hoofdpijn

Als je de hele nacht bezig bent met het knarsen van je tanden, is de kans groot dat je ‘s morgens vaak wakker wordt met hoofdpijn. Door het knarsen zorg je de hele nacht voor een bepaalde druk in jouw mond en kaak. Deze druk kan zich uitmonden in een vervelende hoofdpijn.

Hoofdpijn als je wakker wordt kan overigens ook veroorzaakt worden door kaakklemmen. Hierbij klem je jouw kaken ‘s nachts stevig op elkaar, maar schuif je jouw kiezen vervolgens niet langs elkaar heen.

3. Je wordt wakker met pijn in je kaak

Net als wakker worden met hoofdpijn, kan de druk van het tandenknarsen ook zorgen voor pijn in je kaak als je wakker wordt. Merk je dat je daar ‘s morgens last van hebt? Negeer dit symptoom niet, en kijk of je iets aan het knarsen kunt doen.

4. Je tanden voelen beurs

Deze is wat lastiger te omschrijven, maar voelt het alsof er een blauwe plek onder je tanden zit? Voelen je tanden beurs en pijnlijk aan? Ook dit kan wijzen op nachtelijk tandenknarsen, en je raadt het al: dat komt door die druk die het knarsen met zich meebrengt.

Wat kan je doen tegen tandenknarsen?

Over het algemeen is tandenknarsen onschuldig, al kan je er wel vervelende lichamelijke symptomen van overhouden. Denk aan de tekenen die we hierboven uitgelegd hebben, maar ook ook wondjes in je mond, gebitsslijtage en het breken van vullingen. Daarom vroegen we ons af: hoe kom je van het tandenknarsen af?

De beste optie is om ‘s nachts een bitje te dragen. Bespreek jouw zorgen vooral met je huisarts of je tandarts, zij kunnen je daar een goed advies over geven. Mocht dit niet helpen, dan kan je ook naar een (kaak)fysiotherapeut voor verschillende oefeningen die zorgen voor een minder gespannen kaak.