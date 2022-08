Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ga jij vaak ‘voor de zekerheid’ nog even plassen? Dit is waarom je dat beter niet kunt doen

Je hoeft eigenlijk niet naar het toilet, maar je gaat zo een treinreis van een uur maken of je hebt een lange Zoom-call waar je liever niet weg wilt sneaken, dus je gaat voor de zekerheid toch maar even plassen. Herkenbaar? Deze just in case-plasjes lijken onschuldig, maar kunnen schadelijker voor je lichaam zijn dan je misschien denkt.

Met maandenlang thuiswerken zijn we eigenlijk gewend dat we de hele dag door naar het toilet kunnen. We hebben geen reistijd, geen lange vergaderingen (oké, via Zoom, maar dan kan je altijd nog je camera even uitzetten) en dat ‘plasje voor de zekerheid’ zal de afgelopen tijd misschien ook minder voorgekomen zijn.

Voor de zekerheid plassen? Niet meer doen

Maar even eerlijk: hoe vaak lig jij ‘s avonds in bed als ineens de gedachte door je hoofd schiet dat je toch écht nu moet plassen? En negeer je die gedachte, of ga je dan toch nog even, voor de zekerheid? Volgens Sabrina Baxter, een bekkenbodemtherapeut, kun je toch echt beter stoppen met die just in case-plasjes. Dat liet ze al eerder via TikTok weten in de onderstaande video.

In de video vertelt Sabrina het volgende: „Als je dit vaak doet – zo nu en dan is het niet erg – vult je blaas zich nooit helemaal goed. En als je blaas niet helemaal vol zit, plas je al als ‘ie halfvol zit. Dus dan heb je waarschijnlijk vaker de drang om te plassen. Bij een halfvolle blaas denkt je lichaam al ‘ding ding ding, ik moet nu direct plassen’.”

„Wanneer je voor de zekerheid plast, train je je blaas om zich te legen op een lager niveau dan eigenlijk nodig is. En je lichaam raakt daaraan gewend. Als dat gebeurt, moet je je blaas opnieuw trainen.”

Maak je trouwens geen zorgen als je heel soms plast voor de zekerheid. Zo snel zal jouw blaas zich niet aanpassen. Maar is het iets wat je dagelijks doet, dan kan het zo zijn dat jouw blaas wat krimpt omdat je blaas dan nooit helemaal gevuld is, zegt ook medisch adviseur Aleece Fosnight bij Glamour UK.