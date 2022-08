Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: hoe super zijn superfoods eigenlijk (of is het onzin)?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: heeft het eten van superfoods zin, of is het vooral zonde van je geld?

Sinds een jaar of tien kunnen we er niet meer omheen: superfoods. Deze voedingsmiddelen worden sindsdien verkocht als wonderproducten die fantastisch zouden zijn voor je gezondheid. Maar is die claim wel terecht? Metro vroeg het aan Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Hoe gezond zijn superfoods?

We hebben de term superfoods vast allemaal weleens voorbij zien komen. Denk aan bijzondere producten, zoals gojibessen, hennepzaad en tarwegras. Maar ook ‘gewone’ producten worden soms als superfood aangemerkt, vertelt Groenenberg. „Avocado, vette vis, olijfolie, bepaalde noten en donkere chocolade, verschillende soorten fruit en groenten… Deze producten zouden door een hoog gehalte aan goede voedingsstoffen en antioxidanten allerlei positieve effecten hebben op de gezondheid. Ze zouden bijvoorbeeld hart- en vaatziekten voorkomen, helpen met afvallen of het libido verhogen.”

Sommige voedingsmiddelen worden dus door producenten, winkeliers of zelfs influencers bestempeld als ‘superfoods’. En daar zit meteen de crux in het verhaal: superfoods hebben niet één officiële definitie, dus elk product mag zo bestempeld worden. „De geclaimde gezondheidseffecten van superfoods zijn over het algemeen niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd.”

De term superfoods is volgens Groenenberg niet wettelijk omschreven. „Daarom mag iedereen het gebruiken. Dit gebeurt op grote schaal, met soms negatieve gevolgen.”

Baadt het niet, dan schaadt het niet?

De werking van superfoods is dan misschien niet wetenschappelijk bewezen, maar baadt het niet, dan schaadt het niet. Toch? „Dat gaat helaas niet helemaal op”, laat Groenenberg weten. „Sommige producten met het label superfood bevatten naast gezonde voedingsstoffen, ook voedingsstoffen die minder goed zijn voor de gezondheid. Zo zijn er aanwijzingen dat bepaalde stoffen in cacao een gunstig effect hebben op de bloedvaten. Maar in chocolade zit ook veel verzadigd vet, en dit vergroot juist de kans op hart- en vaatziekten.”

Ook over gojibessen is de voedingsdeskundige minder enthousiast. „Het is bekend dat bij inname van grote hoeveelheden, klachten als misselijkheid en overgeven kunnen ontstaan.”

Belangrijk: ga voor variatie

Bestaan er dus eigenlijk wel superfoods? „In feite niet”, vindt Groenenberg. „Er zijn natuurlijk wel producten die goed voor je lichaam zijn. Denk aan groente en fruit, maar ook vette vis, peulvruchten, volkorenproducten, ongezouten noten en groene thee. Zo verlagen groente en fruit het risico op hart- en vaatziekten, darmkanker, longkanker en diabetes type 2.” Peulvruchten en noten zijn volgens de expert gezond, omdat ze je LDL-cholesterol verlagen. „Dat helpt om je bloedvaten gezond te houden.”

Groenenberg stipt daarnaast aan dat het belangrijk is om gevarieerd te blijven eten. „Er is niet één voedingsmiddel dat alles kan leveren wat het lichaam nodig heeft. Als je eet volgens de Schijf van Vijf en veel varieert, dan krijg je alle belangrijke voedingsstoffen binnen. Zo ben je goed bezig voor je lijf en gezondheid.”

