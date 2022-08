Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Artsen vinden ‘wondermiddel’ tegen kaalheid: ‘En het kost niks’

Er zijn maar weinig mensen die zich géén zorgen maken over kaalheid. Een eindeloze reeks aan middeltjes voor dat gezondheidsprobleem is dan ook het gevolg. Er zijn er echter maar heel weinig die écht werken en de meeste daarvan zijn ook nog eens erg duur. Maar daar lijkt misschien wel verandering in te komen. Dat schrijft Gina Kolata, een hoog aangeschreven journaliste van de Amerikaanse krant The New York Times.

Want volgens verschillende artsen en dermatologen die de journaliste sprak, lijkt het erop dat ze dé heilige graal hebben gevonden om kaalheid tegen te gaan. Het gaat om een oud medicijn, dat het haar bij veruit de meeste patiënten herstelt. En het beste is: het is spotgoedkoop. Het dient alleen niet op de hoofdhuid gesmeerd te worden, zoals men het middel eerst voorschreef, maar het moet worden ingenomen via een pil.

Veel behandelingen tegen kaalheid zonder succes

Speciale shampoos, haarbehandelingen, pilletjes of massages, je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt op de geneesmiddelenmarkt mee geadverteerd. Het zijn allerlei voorbeelden van behandelingen die patiënten, die met hun handen in hun (nog weinige) haar zitten, hebben geprobeerd. Vaak zonder succes. Terwijl bijna een kwart van de Nederlandse 40-plussers aan ernstige haaruitval lijdt.

We worden doodgegooid met ‘opgeblazen claims’, zeggen dermatologen die gespecialiseerd zijn in haaruitval tegen The New York Times. Bovendien kosten de behandelingen vaak duizenden euro’s en de patiënt moet vervolgens teleurgesteld afdruipen. Toch vinden de louche middeltjes en oplossingen, ondanks hun beperkte werking, nog altijd gretig aftrek bij wanhopig patiënten. Maar dat hoeft niet meer als het aan dermatologen ligt.

En de naam van het middel is…

Volgens Dr. Brett King, een dermatoloog aan de Yale School of Medicine, en andere dermatologen is er een goedkope behandeling voorhanden. Die kost ‘maar enkele centen per dag’ en het herstelt het haar bij de meeste patiënten. De naam van het wondermiddel: minoxidil.

En misschien laat die naam bij sommige mensen met hardnekkige haarproblemen al een belletje rinkelen. Het is namelijk een oud en bekend middel dat al tegen haaruitval wordt gebruikt. Maar dat gebeurt vooral door het middel rechtstreeks op de hoofdhuid aan te brengen. Nu blijkt dat dat misschien niet helemaal de juiste manier was. Dermatologen schrijven het namelijk steeds vaker voor als pil, dat tegen zeer lage dosis moet worden ingenomen.

Shampoo met wondermiddel tegen kaalheid ook in Nederland verkrijgbaar

Minoxidil is het actieve ingrediënt in Rogaine, een shampoo dat op de hoofdhuid wordt gewreven tegen kaalheid. Het middel is ook in Nederland verkrijgbaar om hoofdhaar terug te laten groeien. Maar het vervelende is dat de lotion voor veel patiënten niet erg effectief is.

Waarom weten artsen niet, maar vermoedelijk komt het deels omdat veel van de patiënten tussentijds stoppen met het gebruik. Zo houden patiënten er niet van om de plakkerige substantie in hun haar achter te laten. Een andere reden die wordt genoemd is dat het middel op de hoofdhuid zelf moet komen, terwijl bij veel mensen het haar in de weg zit.

Anderen zeggen juist dat minoxidil moet worden omgezet in een actieve vorm in het lichaam via bepaalde enzymen die al dan niet in voldoende hoeveelheden in de haarwortels aanwezig zijn. Maar wanneer het medicijn oraal wordt ingenomen, wordt het middel automatisch omgezet in een actieve vorm. Daardoor werkt een behandeling veel beter, aldus artsen.

‘Al meer dan 10.000 patiënten behandeld’

Door zeer lage doses minoxidil in te nemen, treedt bij de meeste patiënten geen allergische reactie op. Bovendien vindt het oorspronkelijke doel van het medicijn – een verhoging van de bloeddruk – ook niet plaats. Dat zegt Dr. Rodney Sinclair, hoogleraar dermatologie aan de Australische universiteit van Melbourne, die enkele jaren terug per toeval de minoxidil in pilvorm ontdekte door het toe te dienen bij een patiënt. Zij was namelijk allergisch voor de shampoo.

Later verlaagde hij de dosis meer en meer totdat hij tot een effectieve dosis van een veertigste van een pil kwam en het medicijn routinematig begon voor te schrijven. Hij publiceerde de resultaten al in 2017 en stelde toen dat er meer onderzoek nodig naar de werking was. Dat onderzoek is er tot nu toe nog niet van gekomen. Ondertussen heeft hij al ‘meer dan 10.000 patiënten behandeld’. En die eerste patiënt? Die neemt het middel na al die jaren nog steeds, zegt hij.

Steeds meer succesverhalen onder dermatologen

Steeds meer dermatologen volgen het voorbeeld van Rodney Sinclair, zegt dr. Crystal Aguh, een dermatoloog aan de Johns Hopkins School of Medicine. „Op congressen delen we steeds vaker onze succesverhalen.” Wel waarschuwt de arts voor te hoge doses minoxidil. Dat kan grote gevolgen hebben voor de bloeddruk. Daar was het medicijn tientallen jaren dan ook voor bedoeld: het verhogen van de bloeddruk. Het werd per toeval een medicijn tegen haarverlies, toen veel gebruikers onbedoelde haargroei waarnamen.

Ook zegt Aguh dat het medicijn niet werkt bij mensen bij wie ‘haaruitval te ernstig is’ „Het zal bijvoorbeeld niet werken als een man overwegend kaal is en een glanzende hoofdhuid heeft. Er valt dan niets meer te herstellen.” Ze voegt eraan toe dat de ideale patiënt niet helemaal kaal is, maar genoeg haar heeft verloren dat een passant het zou opmerken.

Brandy verloor veel haar, maar heeft het nu allemaal weer terug

Overigens merken sommige patiënten die een lage dosis minoxidil gebruiken op dat er verdwaalde haren op hun gezicht en kin groeien. Desondanks zijn dermatologen erg enthousiast. Ze spreken van een wondermiddel, omdat ze de wonderen voor hun ogen zien gebeuren, zoals ze zelf zeggen.

Een van die wondergevallen is de 44-jarige Brandy Gray uit de Amerikaanse staat Maryland. „Ik was mijn haar in de loop van de tijd aan het verliezen”, zegt ze tegen The New York Times. „Toen begon ik ronde plekken te krijgen zonder haar. Het werd slechter en slechter.” Geen enkel middel ertegen hielp en zelfs haar dermatoloog gaf de moed op.

Ze ging naar Dr. Aguh die haar een lage dosis minoxidil gaf. Tien maanden later was haar haar dik en overvloedig. „Ik kan mijn haar op verschillende manieren scheiden”, zei ze. „Ik draag zelfs geen pruiken meer.”