Lenne liet haar borstimplantaten verwijderen: ‘Alle vage klachten die ik had, waren in één klap verdwenen’

Lenne (23) nam op haar 19e borstimplantaten, maar nog geen drie jaar later liet ze diezelfde borstimplantaten alweer verwijderen. „Ik kan mezelf soms wel voor mijn kop slaan.”

„In het begin van mijn puberteit had ik eigenlijk mooie, volle borsten. Maar door een eetstoornis viel ik zoveel af dat mijn borsten totaal verdwenen. Toen ik eenmaal herstelde van mijn eetstoornis, en weer aankwam, werd mijn lichaam weer ronder. Behalve mijn borsten, die bleven platter. Ze werden gewoon veel minder vol dan dat ze eerst waren.”

Binnen een maand borstimplantaten

„Ik had het gevoel dat mijn lichaam niet in verhouding was, en dat ik het minder erg zou vinden om aan te komen als ik ook weer grotere borsten had. Voor ik het wist zat ik bij een kliniek voor plastische chirurgie voor een consult. Mijn toenmalige vriend kon de ingreep betalen, dus gingen we daar weg met een afspraak voor een maand later.

Welke risico’s de borstimplantaten konden hebben voor mijn gezondheid, daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig. Ik was alleen maar gefocust op hoe het eruit zou zien, en hoe het zo mooi mogelijk zou worden. Bovendien werd daar tijdens het consult ook helemaal geen aandacht aan besteed.

In eerste instantie wilde ik implantaten van 325 cc. Maar in het gesprek met de chirurg zei hij dat 400 cc ook prima zou passen, omdat mijn huid een beetje was opgerekt door het afvallen en aankomen. Ik stemde ermee in. En zo had ik een maand later nieuwe volle borsten.”

Zelfverzekerd

„Na de ingreep duurde het even voordat alles er echt mooi uitzag, dus ik was niet direct dolblij. Maar na een tijdje, toen de implantaten zich naar mijn lichaam gingen vormen en alles er mooi en natuurlijk uitzag, merkte ik wel dat het me zelfvertrouwen gaf. Kleding stond beter, mijn toenmalige vriend vond het resultaat heel mooi, en ik voelde me weer meer in verhouding. Ik dacht, dit is hoe het hoort te zijn en dit is wat mooi is.

Dat veranderde eigenlijk na de bevalling van mijn dochtertje. In de kraamweek had ik enorme last van stuwing waardoor mijn borsten nog groter werden. Ik schrok ervan dat ze zo groot waren en herkende mezelf niet meer. Nadat ik gestopt was met de borstvoeding merkte ik ook veranderingen aan mijn borsten en implantaten. Ze voelden anders dan voorheen. Ze waren ongelijk, en dat maakte me onzeker. Ik was niet meer tevreden met hoe het eruit zag en was daar de hele dag mee bezig. Ook kreeg ik last van steken in mijn ene borst, en voelde ik de implantaten opeens heel goed zitten. Ik voelde harde randjes en je zag rimpelingen van het implantaat zitten.”

Vage klachten

„Opeens voelde ik me niet meer mezelf en voelde het alsof mijn implantaten niet meer bij mij hoorden. Het voelde alsof ik gevangen zat in mijn eigen lichaam. Daarom begon ik te lezen over andere vrouwen die borstimplantaten hadden laten verwijderen en herkende direct heel veel klachten van breastimplant illness. Ik had steken in mijn borst, en zweette enorm veel. Soms moest ik wel drie keer per dag mijn shirt verwisselen. Ook had ik pijn in mijn nek en rug, een warrig gevoel in mijn hoofd, en heel veel last van mee-eters. Dingen die ik eigenlijk zelf in eerste instantie had toegeschreven aan stress en later aan de zwangerschap.

Ik begon steeds meer te twijfelen aan mijn implantaten. Ergens wilde ik ze graag laten verwijderen maar ik vond het ook doodeng. Bovendien kost alleen de explantatie (het laten verwijderen red.) al zo’n 3.000 euro, wat ik niet zo een, twee, drie heb liggen. Maar na lang twijfelen besloot ik een half jaar later dat ik ze toch wilde laten verwijderen.”

De explantatie

„Op de dag van de explantatie was ik volledig in paniek. Ik huilde tot aan de operatiekamer, en vroeg telkens aan de artsen of ik er niet verminkt uit zou komen te zien. Iedere keer dat ik werd overgedragen zeiden de verpleegkundigen: ‘Hou haar een beetje in de gaten en laat haar niet alleen.’

Het moment dat ik na de explantatie mijn ogen opendeed was ik vooral heel blij dat het goed was gegaan. Stiekem keek ik naar het resultaat en ik zag tot mijn opluchting dat ik niet verminkt was. Het herstel verliep ook heel soepel, veel beter dan het herstel na mijn implantatie. En alle vage klachten die ik had gehad, waren in één klap verdwenen. Ik voelde me ook direct veel helderder in mijn hoofd.”

Een jaar later

„Mijn implantaten heb ik mee naar huis gekregen. Ze waren nog intact, maar voelden wel veel minder stevig dan toen ze erin werden geplaatst. Ook had er eentje rimpelingen. Ze leken gewoon veel minder vol.

Inmiddels is de explantatie ruim 1,5 jaar geleden. De blijheid en opluchting die ik overheerste na de explantatie zijn een beetje weggeëbd. Nu mis ik soms ook wel hoe het eruitzag en hoe zelfverzekerd ik me voelde. Als ik naar foto’s kijk waarop ik de implantaten nog had, is het wel confronterend. Ik denk dan vaak: het was wel mooi. Toch zou ik de implantaten voor geen goud terugnemen. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik ze ooit heb genomen. Zonder die twee ingrepen zouden mijn borsten er nu veel mooier uitzien. Bovendien had het me veel geld bespaard.”

