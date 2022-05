Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: hoe (on)gezond is koken met pakjes en zakjes nu echt?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoe (on)gezond is koken met pakjes en zakjes?

De supermarkt staat vol met smaakmakers. Van verschillende ‘wereldgerechten’ tot zakjes met kruiden voor macaroni, bami, kip tandoori… en de één belooft nog smaakvoller te zijn dan de ander. Toch wordt ons altijd verteld dat ‘uit pakjes en zakjes’ eten veel ongezonder is dan verse producten en kruiden gebruiken. Maar waarom is dat zo, en is dat eigenlijk wel écht zo?

Kan het veel kwaad om een of meerdere zakjes te gebruiken als je een kruidige maaltijd wilt? Metro legt de stelling voor aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Zo (on)gezond is koken uit pakjes en zakjes

Als je achter op de verpakking van de kant-en-klare pakjes en zakjes kijkt, dan valt er volgens Bot één ding op: „Er zitten gigantisch veel ingrediënten in. Deze producten zijn dan ook erg bewerkt en bevatten veel toevoegingen die je niet zou gebruiken als je zelf vers aan de slag zou gaan.”

Maar zijn al die verschillende ingrediënten in een zakje daarmee een ongezonde keuze? „Het antwoord daarop is wat mij betreft tweeledig: ja en nee. Ja, want een zakje met smaakmakers is minder gezond ten opzichte van het gebruik van verse kruiden, specerijen en groenten. Je kunt je voorstellen dat je met het te veel binnenkrijgen van zout, suiker en verzadigde vetten de kans op verschillende hart- en vaatziekten wel degelijk verhoogt. Vers maken en het gebruiken van verse producten blijft gewoon de gezondste optie.”

Fijne uitkomst

Tegelijkertijd ziet Bot ook in dat pakjes en zakjes soms een hele fijne uitkomst kunnen zijn. „Ze geven je de mogelijkheid te variëren. Hoe vaak maak je nou helemaal zelf Surinaamse roti? Het is soms gewoon gemakkelijk om een zakje erbij te pakken en zo nieuwe dingen uit te proberen. Het op smaak brengen van je maaltijden verhoogt ook de kans dat je meer groenten eet en een gevarieerder voedingspatroon opbouwt. En dat is helemaal niet zo ongezond.”

Het labelen van producten met ‘gezond’ of ‘ongezond’ is volgens de voedingsdeskundige dan ook niet zo simpel als het lijkt. „Het hangt namelijk altijd af van jouw gehele levensstijl. Het gaat om de balans. Daarom past het af en toe gebruiken een pakje of zakje prima binnen een gezond voedingspatroon. Maak er vooral geen drama van. Doe waar jij je goed bij voelt en wat voor jou werkt.”

🍉 Ook een vraag over voeding? In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op.

Meer artikelen over voeding van Metro lezen? Je vindt ze hier.