Voeding onder de loep: is kwark, yoghurt of skyr de gezondste optie als ontbijt?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt de informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: is een bakje kwark, yoghurt of toch skyr de gezondste optie bij het ontbijt?

De dag beginnen met een goede kop koffie, een bakje yoghurt met muesli en een banaan: voor veel Nederlanders is het dagelijkse kost. Maar is dat bakje yoghurt wel de beste optie, of kan je beter kiezen voor een ander zuivelproduct als kwark of skyr? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Gezond ontbijten met kwark, skyr of yoghurt?

Wat is de gezondste keuze: een bakje kwark, yoghurt of skyr? „Deze vraag klinkt simpel, maar kan ontzettend breed beantwoord worden”, vertelt Bot. „Kwark, yoghurt of skyr zijn niet alleen drie verschillende typen zuivel, maar ze bestaan als product ook weer uit verschillende varianten. Je hebt namelijk skyr met 0 procent vet, 5 procent vet, volle yoghurt, magere yoghurt, Griekse yoghurt, Turkse yoghurt, Franse magere kwark, volle kwark, alle plantaardige varianten en dan nog alle bovengenoemde varianten met toegevoegde smaken zoals honing, aardbei of bosbes.”

Het moge duidelijk zijn: de keuze in het (plantaardige) zuivelschap is enorm. Bot: „Ik begrijp daarom ook dat er verwarring kan zijn over welke keuze het beste is als je voor het schap staat.”

Zo kies je de meest gezonde optie

Als je straks in de supermarkt staat, waar let je dan het beste op als je wilt gaan voor de gezondste optie? Bot raadt aan om de kijken naar de hoeveelheid vet in het product. „In grote lijnen hebben de verschillende producten qua eiwitten en koolhydraten ongeveer dezelfde waarden. Het grootste verschil zit ‘m in de hoeveelheid vet, en daardoor calorieën. In het algemeen geldt dat de gezondste variant diegene is met het laagste vetgehalte. Probeer dus, als je voor de schappen staat, te kijken naar de 0 procent vet-variant. Dan zit je altijd goed.”

Volgens de voedingsdeskundige maakt het niet per se uit of je voor kwark, yoghurt of skyr gaat. „Neem vooral welke jij het lekkerst vindt! Het verschil zit ‘m in de smaak en structuur van de zuivel, niet zo zeer in de voedingswaarden. En dat geldt al helemaal als je bij allemaal de 0 procent vet-variant te pakken hebt.”

De plantaardige optie

Kies jij liever voor een plantaardige variant? Dan is het ook aan te raden om de hoeveelheid eiwitten en vetten in de gaten te houden. „Sommige zuivelvervangers, bijvoorbeeld op basis van kokos of amandel, bevatten vooral erg veel vet en daardoor veel calorieën”, vertelt Bot. Over het algemeen geldt volgens haar dat je voor de voedingswaarden het beste voor de variant op basis van soja kan gaan. „En hiervoor geldt weer: of je kiest voor een plantaardige kwark, yoghurt of skyr maakt niet uit. Neem de variant die jij het lekkerst vindt.”

Tot slot laat de voedingsdeskundige weten dat het verstandig is om op te passen met toegevoegde smaakjes en suikers. „Probeer zo vaak mogelijk voor de naturel variant te gaan. Al kun je uiteraard wel zelf smaak toevoegen. Houd je van aardbeienkwark? Voeg dan thuis verse aardbeien toe.”

🥕 Ook een vraag over voeding? In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op.

