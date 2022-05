Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: is een broodje kroket echt gezonder dan een broodje gezond?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: is een broodje kroket echt gezonder dan een broodje gezond?

De naam ‘broodje gezond’ impliceert dat het broodje, vaak belegd met kaas, ham, ei, mayonaise en sla, een gezonde keuze is. Tegelijkertijd wordt ook vaak gezegd dat je beter een broodje kroket kunt bestellen, omdat dit een gezondere optie is. Is dat waar? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Broodje gezond vs. broodje kroket

Volgens Bot is het ene product niet makkelijk gezond of ongezonder te noemen dan het andere product. „Het woord gezond vind ik erg lastig als je kijkt naar voeding. Want, wat is gezond? Je kunt producten gewoon niet beplakken met een label. Of iets gezond of ongezond is voor jou, hangt namelijk van je gehele levensstijl af. Het gaat altijd om de balans en dat je een manier van eten hebt die bij jou en jouw levensstijl past”, vertelt ze.

Ze legt het verder uit aan de hand van een voorbeeld: „We weten allemaal dat broccoli gezond is. Maar twee kilo broccoli en verder niets, is niet gezond. Elke dag patat is ongezond, maar af en toe een patatje niet. Het draait er echt om hoe jouw gehele voedingspatroon en leefstijl eruit ziet wat maakt of jij gezond leeft of niet.”

Aantal kilocalorieën

Of je beter voor een broodje gezond of een broodje kroket kunt gaan, ligt volgens Bot dus aan de rest van je voedingspatroon. Maar als we puur kijken naar de kilocalorieën die de producten bevatten, concludeert de voedingsdeskundige dat er in een broodje kroket minder kilocalorieën zitten. „Een broodje kroket bevat ongeveer 350 kilocalorieën en een broodje gezond, met ham, kaas, sla en mayo, kom je op 500 kilocalorieën. Maar het hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf hoe je de broodjes maakt. Denk aan sausjes, boter, vette of magere kaas, de grootte van het broodje en de hoeveelheid beleg.”

Let jij op je calorie-inname, dan is een broodje kroket in dit geval dus een betere keuze dan een broodje gezond. Al raadt Bot aan om ook te kijken naar de verzadiging van een product. „Zit je er lang vol van, of heb je na een half uurtje weer trek en eet je dan nog wat? Je kunt je voorstellen dat de hoeveelheid kilocalorieën die je in het laatste geval gedurende de dag binnenkrijgt dan alsnog hoger is. Als je gaat voor een broodje gezond van 500 kilocalorieën, en je kan hier de middag mee vooruit, krijg je netto minder binnen dan wanneer je gaat voor een broodje kroket van 350 kilocalorieën en erna nog voor 400 kilocalorieën snacks eet. Nogmaals, het draait echt om de balans.”

Is een broodje kroket gezonder dan een broodje gezond? Helaas ligt het dus niet zo simpel. „Eén keuze op de dag maakt geen gezond of ongezond voedingspatroon. Het gaat om je hele levensstijl. Hierin past zowel een broodje kroket als een broodje gezond. Neem waar je trek in hebt op dat moment en zorg ervoor dat de rest van de dag ook mooi in balans is”, sluit Bot af.

🥪 Ook een vraag over voeding? In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op.

Meer artikelen over voeding van Metro lezen? Je vindt ze hier.