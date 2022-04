Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: worden we lichter van lightproducten?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: worden we lichter van lightproducten?

De term lightproducten suggereert dat je er lichter van wordt als je ze eet of drinkt. Is dit ook echt zo? Metro vroeg het aan Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Lichter van lightproducten

„De term ‘light’ is hetzelfde als ‘lite’ of ‘verlaagd’. Deze producten bevatten minimaal 30 procent minder energie in de vorm van kilocalorieën, vet of suiker, vergeleken met het gewone product”, legt Groenenberg uit. Op de verpakking moet staan of het om energie, vet of suiker gaat. Lightproducten kunnen volgens haar een goed en gezond alternatief voor gewone producten zijn. „Een zuivelproduct waarin 30 procent minder vet zit en waaraan geen suikers zijn toegevoegd, past bijvoorbeeld in een gezond voedingspatroon.”

Echter geldt dat volgens Groenenberg niet voor alle producten. „Sommige producten bevatten nog steeds veel calorieën. Het blijft dus oppassen met lightproducten. Ook omdat de kans bestaat dat je er meer van eet of drinkt, waardoor je uiteindelijk toch evenveel calorieën binnenkrijgt.”

🍟 Vetrijke lightproducten Vetrijke lightproducten zoals light-chips, bevatten per 100 gram meer koolhydraten en eiwitten dan gewone chips. Koolhydraten en eiwitten bevatten ook energie.

Is light gezond?

Dat een product de stempel ‘light’ krijgt, betekent volgens Groenenberg namelijk niet per se dat het een gezond product is. Als voorbeeld haalt de voedingsdeskundige frisdrank aan. „Light frisdrank bevat geen suiker of minder suiker dan gewone frisdrank, en dus minder calorieën. Dus dat is gunstig als je op je gewicht wil letten. Maar light frisdrank staat niet in de Schijf van Vijf, omdat er alsnog zuren in zitten die je gebit kunnen aantasten. Liever kies je dus voor water, thee of koffie zonder suiker.”

Meer trek van lightproducten?

Op het internet gaan ook veel verhalen rond dat je lichaam door de zoetstoffen wordt gefopt, en dat je daardoor juist meer honger krijgt van lightproducten als frisdrank. Hoe denkt Groenenberg hierover? „Bij proefdieren worden dit soort effecten wel gevonden, maar bij mensen is hier geen aanwijzing voor. In de meeste studies bij mensen wordt namelijk geen effect gevonden van zoetstoffen op glucose- of insulinegehaltes in het bloed.”

„Ook lijken de hersenen niet op dezelfde manier te reageren op zoetstoffen als op suiker”, gaat ze verder. „We zien dat je na het drinken van light-frisdrank later op de dag wel iets meer calorieën inneemt dan na frisdrank met suiker, maar dit is vergelijkbaar met het drinken van water. Kortom: het is niet waarschijnlijk dat je van de zoetstoffen in light-frisdrank juist honger krijgt.”

Andere factoren

Deze bevindingen zijn echter gedaan in gecontroleerde onderzoeken. Groenenberg laat dan ook weten dat in het echte leven andere factoren meespelen. „Mensen weten meestal dat ze lightproducten eten of drinken. Naast hongergevoelens kunnen ook allerlei psychologische factoren een rol spelen waardoor mensen juist meer gaan eten als ze lightproducten gaan gebruiken. Ze denken dan bijvoorbeeld: ‘Oh, de light-chips bevatten minder calorieën, dus ik kan er best wat meer van eten’.”

Word je van lightproducten lichter? Volgens Groenenberg dus niet per se. „Of je van lightproducten meer of juist minder eet dan reguliere producten, hangt van veel factoren af. Naast de eigenschappen van het voedingsmiddel, bijvoorbeeld of het vast of vloeibaar is, spelen er ingewikkelde lichamelijke en psychische processen mee.”

