Middagdutjes: dit doen ze voor je gezondheid en zo haal je er het meeste uit

Een siësta is een middagdutje op het moment dat de zon op z’n hoogst staat en het in landen als Spanje te warm is om iets te doen. Vaak is dat ook het moment net na de lunch. Daar kun je toch al een beetje slaperig van worden, dus kun je net zo goed je ogen even sluiten. Later op de middag kun je er dan weer tegenaan. Gelukkig hoef je voor een siësta niet per se in een zonnig oord te wonen, want ook voor ons in het koudere noorden heeft het veel voordelen.

Volgens slaapwetenschapper Hans Hamburger is slaap is één van de belangrijkste bouwstenen van een gezonde levensstijl. Het allerbeste slaap je iedere nacht goed, maar mocht dat eens niet lukken, dan is een siësta dé perfecte oplossing.

Na een siësta..

kun je er namelijk weer even helemaal tegenaan.

1. Je voelt je fitter

Als je moe bent, voel je je vaak ook niet helemaal fit. Een middagdutje geeft dan een boost aan je energielevel, waardoor alles weer wat makkelijker gaat. Als je je fit voelt, ben je vaak ook nog een stuk opgewekter en vrolijker. Een win-win dus.

Val je niet direct in slaap? No worries, ook gewoon even uitrusten in bed zorgt ervoor dat je je weer fit voelt.

2. Je kunt je weer concentreren en onthoudt dingen beter

NASA deed onderzoek naar de voordelen van een middagdutje. Medewerkers deden een powernap van 25 minuten, waarna ze 54 procent alerter en geconcentreerder waren. Middagdutjes zijn daar inmiddels een vast onderdeel in het dagprogramma.

Trouwens, niet alleen je concentratie wordt er beter van, ook je geheugen. Doordat je je een tijdje ontspant, krijgen je hersenen de kans om gedachten en kennis te ordenen. Tijdens een dutje verschuift informatie namelijk van je kortetermijngeheugen naar je langetermijngeheugen. Daardoor raakt je kortetermijngeheugen niet overbelast.

3. Je bent creatiever

Misschien herken je het wel. Vaak komt een oplossing voor een probleem juist als je er niet te hard over na aan het denken bent. Tijdens een wandeling in de natuur, onder de douche of juist na een dutje. Doordat je hersenen de kans krijgen gedachten te ordenen, kom je op nieuwe ideeën.

4. Je hebt minder last van stress

Slaap helpt bij het verlagen van stress. Zoveel zelfs dat overdag slapen helpt de kans op een burn-out te verkleinen. Tijdens een siësta neem je echt even pauze en kom je weer tot rust. Die rust zorgt er ook voor dat je even ontprikkelt en minder last hebt van irritatie en frustratie.

De perfecte lengte van een middagdutje

Een siësta heeft dus veel voordelen, maar het is niet de bedoeling dat je de hele middag je bed in duikt – hoe verleidelijk ook. In landen als Spanje nemen ze een siësta na de lunch en op het warmste moment van de dag. Houd voor jezelf ook die tijd aan. Als je na 3 uur een middagdutje doet, kan het invloed hebben op je nachtrust.

Over de lengte van siësta slaapje bestaan verschillende ideeën. Zo wordt er soms gezegd dat je het beste een dutje kunt doen van 10 tot 20 minuten. Als je langer dan een half uur slaapt, kun je in een diepe slaap terecht komen. Als je dan wakker wordt, ben je een beetje versuft. En dat was nou net niét de bedoeling.

Toch zeggen sommige wetenschappers ook dat een dutje van 90 minuten beter is. In 90 minuten ga je namelijk door een hele slaapcyclus. Van non-remslaap naar remslaap. Slaaponderzoeker Matthew Walker van de University of California zegt dat je dan pas het effect van een opgeruimd hoofd zult merken.

Test vooral eens uit wat voor jou werkt. Wil je alleen even fris worden? Ga dan voor een korte powernap.

Zó haal je alles uit je middagdutje

Wil je alles uit je middagdutje halen? Sommige snacks en drankjes kunnen je slaap bevorderen:

Zure kersen, bananen of eieren: deze bevatten melatonine, het slaaphormoon dat je lichaam van nature aanmaakt Amandelen: deze kunnen je helpen je spieren te ontspannen Een glas (warme) melk: de calcium in melk bevordert een rustige slaap. Een kopje kamillethee: kamille werkt ontspannend.

Ook helpt het om je telefoon weg te leggen of uit te zetten zodat je niet gestoord kunt worden. Gebruik je je telefoon ook als wekker? Zet hem dan op vliegtuigstand of op ‘niet storen’.

Zorg er ook voor dat je het niet koud krijgt. Het is wel beter om in een frisse kamer te slapen, maar je slaapt beter als je lichaam warm blijft.

Is je middagdutje voorbij? Plens koud water in je gezicht. Zo ben je gelijk wakker en kun je met een extra fris gevoel weer aan de slag.