Wat is beter voor je gezondheid: lang wandelen of snel wandelen?

Wandelen werd afgelopen jaar bij gebrek aan beter een van de populairste vormen van bewegen. Het is immers goed voor je gezondheid. Maar is snel lopen gezonder of kun je beter gaan voor een lang stuk op matige intensiteit?

Dat er veel gezondheidsvoordelen bij jouw dagelijkse ommetje komen kijken, is een punt dat zeker is. Wandelen zorgt voor een sneller metabolisme, een hogere hartslag en je verbrandt er wat calorieën mee, wat positief is voor de coronakilo’s.

Daarnaast verlaagt wandelen in de natuur stress en zorgt regelmatig een ommetje lopen voor een betere nachtrust. Maar loop je dat dagelijkse rondje liever snel en intensief of neem je rustig de tijd? Wat is de gezondste optie?

Snel wandelen vs. lang wandelen

We zetten de voordelen van beide naast elkaar.

De voordelen van snel lopen

Sportcardioloog John Higgins vertelt in dit artikel dat ongeveer 15 minuten intensief lopen gelijk staat aan 30 minuten wandelen met een matige intensiteit. Daarnaast zorgt regelmatig intensief inspannen voor een sterker hart. Het hart is immers een spier die ook te trainen valt. Hiermee verlaag je het risico op hart- en vaatziektes, verbeter je cognitieve functies en het zorgt voor een verbetering van je humeur.

De voordelen van lang wandelen

Heb je echt de tijd om lang te lopen? Dan kan een lange wandeling op zijn tijd ook geen kwaad. Higgins raadt aan om zeker eens per week je korte wandeling in te ruilen voor een lange wandeling. Een lange wandeling levert qua voordelen voor het hart ongeveer hetzelfde op, maar daarnaast heb je met een lange, matig intensieve wandeling minder kans op blessures en vergroot het jouw uithoudingsvermogen.

In de praktijk betekent dat dat jouw lichaam zich aanpast. Bij het vaker voltooien van lange wandelingen zorg je ervoor dat je makkelijker lange afstanden loopt. En een beter uithoudingsvermogen zorgt er weer voor dat je ook die snelle, intensieve wandelingen langer volhoudt. Een win-win situatie dus.

Is een van de twee beter te noemen? Volgens Higgins ligt het magische antwoord in het midden. Combineer beide vormen van beweging. „Ik raad aan om elke week in elk geval één workout met hoge intensiteit te doen of eens in de twee weken. Op de andere dagen is een rustigere activiteit als joggen, fietsen of zwemmen prima.”