Afvallen na de lockdown: 10 tips om je stofwisseling te versnellen

Als je aan het afvallen bent of probeert op gewicht te blijven, is een lockdown niet de beste tijd. Gelukkig is die nu voorbij, maar het buikje zit er nog. Check deze tien manieren om je stofwisseling teĀ versnellen.

Al deze tips zijn gebaseerd op onderzoeken en studies. De meeste manieren om je stofwisseling te versnellen zijn slechts een kleine wijziging in je bewegingspatroon of voedingsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een voedingsexpert of huisarts.

Stofwisseling versnellen

Je stofwisseling is niets meer dan het proces van aanvoer van bouwstoffen en afvoer van afvalstoffen. Makkelijker gezegd: het proces zorgt ervoor dat voeding in energie wordt omgezet, zodat je lichaam het kan gebruiken. Leeftijd, lengte, natuurlijke spiermassa en vetpercentage hebben invloed op je stofwisseling. Maar wees gerust, jij kunt er ook zelf invloed op uitoefenen. Onthoud deze tien manieren om je stofwisseling te versnellen.

1. Drink meer koud water

Dat mensen die water in plaats van suikerhoudende dranken drinken sneller afvallen, is geen nieuws meer. Weet dat water drinken je stofwisseling ook versnelt. Een halve liter versnelt je stofwisseling een uur lang met 10 tot 30 procent, blijkt uit onderzoek.

2. Intensieve training

Een intensieve workout zorgt voor een snellereĀ stofwisseling en snellere vetverbranding. Niet alleen tijdens, maar ook na de workout. (Onderzoeken: 1, 2, 3, 4). Of je een volledige workout kunt doen terwijl je thuis zit? Natuurlijk. Doe deze full body training waarvoor je geen sportschool nodig hebt.

3. Bak in kokosolie

Bakken in kokosolie in plaats van andere vetten om in te bakken is een uitkomst voor mensen die willen afvallen. Het zorgt niet alleen voor een versneldeĀ stofwisseling (onderzoek), maar ook voor een snellere lege portemonnee. Dat is dan weer jammer.

4. Eet veel eiwitten

Je stofwisseling versnelt sowieso een aantal uren nadat je hebt gegeten. Dat heet het thermische effect van eten. In dit onderzoek valt te lezen dat bepaalde macro-ingrediƫnten hier nog eens extra invloed op hebben. Vet versnelt je stofwisseling met 0 tot 3 procent. Koolhydraten met 5 tot 10 procent. En eiwitten met 15 tot 30 procent. Eiwitten zijn sowieso goed om te eten als je wil afvallen, omdat ze voor een langdurig verzadigd gevoel zorgen.

5. Goede nachtrust

Makkelijker gezegd dan gedaan, maar alles begint eigenlijk bij een goede nachtrust. Ook een goede stofwisseling, zo blijkt uit onderzoek. Lees ook die ene gouden tip voor een goede nachtrust.

6. Drink koffie

Koffie, het zwarte goud, is gunstig om te drinken als je wil afvallen en ten doel hebt gesteld om je stofwisseling te versnellen.

7. Eet pittig

Hete pepers bevatten capsaĆÆcine en die zorgen voor een boost van je metabolisme (onderzoek). Hete peper is overigens geen wondermiddel als het om afvallen gaat, maar kan wel helpen.

8. Drink groene thee of oolong

Geen nood als je geen koffie lust. Groene thee of de traditionele Chinese oolongthee werken ook, zo blijkt.

9. Sta vaker op

In een periode dat je veel thuis zit, word je lui. Voorkom dat dit de standaard wordt. Alleen even opstaan is al goed, blijven staan nog beter. CreĆ«er thuis iets waardoor je ‘s middags staand je werk kunt doen, waardoor je meer calorieĆ«n verbrandt (onderzoek).

10. Spieren kweken

Spieren kweken en afvallen gaan goed samen, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken. Krachttraining zorgt voor een sneller metabolisme.

Afvallen na een lockdown

Naast de bovenstaande routines is het ook zaak om slim te eten als je thuis zit. Check deze tien functionele voedingsmiddelen voor de lijn.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.