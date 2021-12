Voeding onder de loep: hoeveel eieren mag je eigenlijk per dag of week eten?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoeveel eieren mag je eigenlijk per dag eten?

Van huis uit leren we dat we moeten oppassen met het eten van eieren. Te veel eieren eten zou kunnen zorgen voor een te hoog cholesterol, met name door het eigeel. Een te hoog cholesterol kan de bloedvaten nauwer maken, waardoor het risico op hart- en vaatziekten vergroot wordt.

Is er om die reden een maximaal aantal eieren dat we per dag of week mogen eten? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Hoeveel eieren per dag of week?

„Het advies van de hoeveelheid eieren die je op een dag mag eten verschilt inderdaad. Dit komt omdat altijd is gedacht dat het cholesterol dat het eigeel bevat, een grote invloed heeft op het cholesterol-level in je bloed.”

Toch is het cholesterol uit eieren van minder grote invloed dan we altijd dachten, vertelt Bot. „Recente onderzoeken laten zien dat verzadigde vetten, bijvoorbeeld in chips, koek en bewerkt vlees, een grotere invloed hebben op je cholesterol-level. Het is dus verstandiger om je inname van deze verzadigde vetten te minderen.”

De rol van eieren in een gezond voedingspatroon

Elke dag eieren eten kan volgens de voedingsdeskundige dus geen kwaad voor jouw cholesterol-levels, maar het is niet aan te raden om het aantal eieren per dag te overdrijven. „Als je veel eieren op een dag eet, betekent dat dat je verder niet genoeg varieert in je voedingspatroon. Het is belangrijk te variëren, omdat je dan van iedere voedingsstof wat binnenkrijgt.”

Het is, om een variatie aan voedingsstoffen binnen te krijgen, dus aan te raden te variëren in eiwitbronnen. Je kunt hierbij denken aan vis, vlees en gevogelte, maar ook zuivel en peulvruchten. „Probeer vooral lekker te variëren in je voeding, zodat je veel verschillende voedingsstoffen binnenkrijgt.”

Ook stipt Bot aan dat het variëren in voeding handig is om een gezond voedingspatroon langer vol te kunnen houden. „Het is fijn om te variëren in smaak, zodat je het leuk voor jezelf houdt. Op die manier houd je het op de lange termijn vol om gezond te eten.”

Geen exact advies

Kan er een advies voor een exact aantal eieren gegeven worden? Daar is Bot wat terughoudend in. Het geven van een strikt advies is volgens de voedingsdeskundige namelijk lastig, omdat niet iedereen hetzelfde eet en nodig heeft. „Het maximale aantal eieren per dag hangt erg af van wat je verder op de dag eet.”

