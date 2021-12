Voeding onder de loep: houdt een appel per dag de dokter echt op afstand?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: houdt een appel per dag de dokter echt op afstand?

We kennen ‘m allemaal, de slogan an apple a day keeps the doctor away. Maar klopt dat ook echt? Metro vroeg het aan Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Hoe gezond is elke dag een appel eten?

Groenenberg: „Appels staan net als andere fruitsoorten in de Schijf van Vijf en geven je gezondheidsvoordelen. Maar met één appel per dag ben je er nog niet qua gezondheidswinst natuurlijk. Het gaat erom dat je hele voedingspatroon bestaat uit zoveel mogelijk gezonde keuzes.” Daarom raadt Groenenberg aan om genoeg te variëren in fruitsoorten. Alleen op die manier krijg je voldoende voedingsstoffen binnen. „Elk voedingsmiddel bevat namelijk weer andere vitamines en mineralen.”

Appels zijn wel een gezonde keuze als tussendoortje. Appels bevatten bijvoorbeeld weinig calorieën. Een gemiddelde appel van 135 gram bevat er slechts 75. Appels bevatten niet veel vitamine C, maar wel voedingsvezels en kalium.

Wat appels ook bevatten, is fruitsuiker. Vormt dat een probleem als je dagelijks een appel eet? Volgens Groenenberg niet. „Je lichaam merkt geen verschil tussen suiker en fruitsuiker. Suiker in fruit is dus niet per definitie ongezond, maar ook niet gezonder dan suiker in andere producten. Toch kun je beter een appel eten in plaats van een koekje of snoepje. Dit komt door de goede voedingsstoffen die in fruit zitten, zoals vitamines, vezels en mineralen. Bewerkte suikerrijke producten zoals koekjes en snoep hebben deze stoffen niet en zijn daardoor niet gezond.”

Laat appelsap achterwege

Zijn al die gezonde vitamines en mineralen in appels dan wel een vrijbrief om veel appelsap te drinken? Nee, daar is Groenenberg terughoudend in. Ze laat weten dat appelsap niet in de Schijf van Vijf staat, „omdat er in appelsap veel suiker zit. Als je sap drinkt krijg je ongemerkt veel suiker, en dus calorieën, binnen. Het is beter om fruit en groente te eten in plaats van te drinken. Je krijgt dan ook de vezels binnen en bent sneller verzadigd.” In een glas van 200 ml appelsap zit ongeveer 21 gram suiker. Dit komt neer op ruim 5 suikerklontjes.

Al met al is het eten van een appel dus een gezonde, weloverwogen keuze. Maar wil je echt profiteren van de gezondheidsvoordelen van fruit? Wissel die dagelijkse appel dan ook eens om met ander fruit voor een breder palet aan vitamines en mineralen. Daar heeft je lichaam pas echt profijt van.

In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op. Het vorige artikel uit deze rubriek vind je hier.