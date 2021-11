Voeding onder de loep: kan je plaatselijk vet verliezen?

In de nieuwe rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding. Het internet staat vol met claims over voeding en gezondheid, maar kloppen deze wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: kan je plaatselijk vet verliezen?

De laatste maanden van het jaar staan bij velen in het teken van lekker eten. Begin december vliegt het strooigoed ons om de oren, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de kerstdagen en al het eten dat die dagen met zich meebrengen. Het is dan ook geen gekke gedachte om die extra kilo’s in januari, de maand van de goede voornemens, weer kwijt te willen.

Het gebied rondom de buik is vaak het eerste gebied waar we vet zouden willen verliezen. Maar plaatselijk vet verliezen, kan dat eigenlijk wel? Metro sprak met prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit.

Kan je plaatselijk vet verliezen?

Witkamp: „De vraag of je op specifieke plekken in je lichaam vet zou kunnen kwijtraken, blijft mensen bezighouden. Velen van ons ervaren namelijk niet zozeer de totale hoeveelheid vetweefsel als grootste probleem, maar juist de plaatsen waar het zit.”

Bij de vetverdeling in het lichaam is er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen te zien. „Zo gaat het vetweefsel bij vrouwen in eerste instantie vaak meer op de heupen en billen zitten. Dit wordt aangeduid met een peervormige vetverdeling. Mannen neigen daarentegen naar de appelvorm, bij hen gaat het vet vaker rond de buik zitten.” Wel maakt Witkamp duidelijk dat deze verdeling van vetweefsel niet bij iedere man of vrouw hetzelfde hoeft te zijn. „Ook tussen mensen van hetzelfde geslacht zie je grote verschillen. Na de overgang gaat er bijvoorbeeld ook bij veel vrouwen meer vet richting de taille.”

Witkamp vertelt dat dit soort waarnemingen, in combinatie met gericht onderzoek, hebben geleid tot de conclusie dat onze vetverdeling vooral bepaald wordt door drie verschillende factoren: aanleg, hormonen en leeftijd. „Maar wanneer we het vetweefsel afkomstig van verschillende plaatsen in het lichaam onder de microscoop leggen, dan zien we dat er ook binnen één persoon nog verschillen kunnen zijn. Dit hangt samen met de verschillende functies van ons vetweefsel. Naast energieopslag dient het ook ter bescherming, ondersteuning en isolatie, en kunnen vetcellen allerlei stoffen maken met bijvoorbeeld een hormoonachtige werking.”

Gezondheidsrisico’s

Het is bekend dat een teveel aan vet op langere termijn gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Toch zijn er volgens Witkamp hierbij wel verschillende gradaties aan te wijzen: „Vet onder de huid gedraagt zich veel gunstiger dan het vetweefsel in de spieren, en het vetweefsel wat onder in de buikholte tussen de organen zit. Daarom zou het zowel voor de gezondheid als uit cosmetisch oogpunt interessant zijn om plaatselijk vet kwijt te raken.”

Voorlopig lijkt deze optie helaas nog niet mogelijk. „Helaas wijzen tot nu toe alle serieuze onderzoeken erop dat dit niet lukt, niet door voeding en ook niet door speciale oefeningen. Kennelijk bezit ons het lichaam allerlei manieren om weefsels met elkaar te laten communiceren en haalt het indien nodig op verschillende plaatsen een beetje weg.”

Liposuctie

De enige manier wanneer er wél plaatselijk vet verwijderd kan worden, is door liposuctie. Bij deze vorm van plastische chirurgie wordt er door middel van een medische ingreep vetweefsel verwijderd. „Voorlopig geldt, wat er ook gezegd wordt door de reclames: lokaal vet verwijderen is een illusie, tenzij je dit door een plastische chirurg laat doen.”

In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding. Het vorige artikel uit deze rubriek vind je hier. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op.