Deze oorzaken van een burn-out hebben niets met werk te maken

Burn-out betekent letterlijk opgebrand. Vaak wordt een stressvolle baan aangewezen als boosdoener van burn-out klachten, terwijl er ook andere oorzaken kunnen zijn.

Door van deze andere mogelijke oorzaken op de hoogte te zijn, maak je de kans op een burn-out voor jezelf een stuk kleiner. Met deze informatie in je achterhoofd, kun je hopelijk de signalen herkennen en op tijd hulp zoeken.

Oorzaken van een burn-out, los van je werk

Deze oorzaken van een burn-out zijn ware sluipmoordenaars. Probeer er dus tijdig bij te zijn.

1. Het huwelijk

In een recente studie onder heteroseksuele getrouwde koppels kwam aan het licht dat een slecht huwelijk een veel voorkomende oorzaak van een burn-out is. Het gaat hier om een relatie waarbij veelvoudig discussies gevoerd worden, waardoor de relatie structureel stroef verloopt.

Een manier om dit te voorkomen, is door opnieuw de verbinding met je partner aan te gaan. Dit kan onder andere door meer (of juist minder) tijd met elkaar in te plannen. Als de welbekende sleur in de relatie zit, dan kan het gebeuren dat jullie agenda’s niet meer op elkaar aansluiten. Het inplannen van dates kan hier een verandering in brengen.

2. Perfectionisme

Ook op andere vlakken dan werk bestaat er perfectionisme. Als mens hebben we veel ballen hoog te houden: het huishouden, de tuin, de kinderen, een relatie, sporten en beweging, maar ook de boekhouding, vriendenkring, een gezond voedingspatroon en onze hobby’s. Als je een perfectionist bent, dan herken je je er vast in dat je op alle vlakken wilt excelleren. Goed is niet goed genoeg voor jou, jij wilt alles perfect doen.

Continu deze druk op jezelf leggen zorgt ervoor dat je jouw interne batterij leeg trekt. Als jouw emmer eenmaal overloopt, is het al te laat. Als je extreem perfectionisme bij jezelf herkent, kijk dan of je er preventief iets aan kunt doen. Wellicht helpt het om erover te praten, al dan niet met een therapeut.

3. Het ouderschap

Het lijkt een taboe om erover te praten, maar ook het ouderschap kan voor sommige ouders leiden tot een burn-out. Het opvoeden van een kind is geen gemakkelijke taak. Je krijgt er veel voor terug, maar moet er ook veel voor inleveren. Volgens de American Psychological Association blijkt dat er steeds meer burn-outs aan het ouderschap gelinkt worden. Dat heeft te maken met de huidige pandemie. We werken thuis, de kinderen zijn meer thuis in plaats van op school, en dat brengt een hoop stress met zich mee.

Hoe je deze vorm van een burn-out herkent? De eerste stap is een overweldigende vermoeidheid. Dit kan zowel fysiek als mentaal zijn, en is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Daarnaast kan de ouder merken dat het nodig is om afstand te nemen van het kind.

4. Ongezonde levensstijl

De invloed van je levensstijl op je gemoedstoestand is groot. Je zult je energieker en prettiger voelen wanneer je er een gezond voedingspatroon op na houdt. Vanzelfsprekend werkt dat ook andersom. Als jij alleen maar voeding met een hoogcalorische waarde eet, waar geen voedingsstoffen in te bekennen zijn, dan daalt jouw energiepijl.

Het is ook mogelijk om een burn-out te krijgen van een ongezonde levensstijl. Je legt op dat moment zo veel stress op je lichaam, dat je lichaam het opgeeft. Dit kan gebeuren bij een combinatie van ongezonde voeding, weinig slaap, te veel koffie, regelmatig gebruik van alcohol of drugs, te weinig water drinken en het overslaan van maaltijden.