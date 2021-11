Voeding onder de loep: helpt een kopje gemberthee als je keelpijn hebt?

In de nieuwe rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding. Het internet staat vol met claims over voeding en gezondheid, maar kloppen deze wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. We trappen de rubriek af met de vraag: helpt een kopje gemberthee als je keelpijn hebt?

Volgens het RIVM neemt het aantal mensen met de griep op dit moment gestaag toe. In de week van 18 t/m 24 oktober bezochten 22 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dat is lager dan de voorgaande seizoenen, maar op dit moment worden de meeste mensen met griepklachten eerst getest in GGD-teststraten. De kans dat er meer mensen zijn die daadwerkelijk de griep hebben, is dus zeker aanwezig.

Misschien lig jij op dit moment ook wel op de bank onder een kleedje, met een dampend kopje gemberthee naast je. Bij tips om verkoudheid en griep in de kiem te smoren, staat gemberthee namelijk altijd bovenaan. Gember zou een positief effect hebben op je verkoudheid, op koude rillingen en op keelpijn, maar is dit wel wetenschappelijk bewezen?

Metro sprak met Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Helpt gemberthee bij het verzachten van keelpijn?

Groenenberg: „Er is een verschil tussen gember gebruiken als smaakmaker in je eten en gember gebruiken als medicijn. Er wordt veel beweerd over de gezondheidseffecten van gember, zoals dat het zou helpen bij keelpijn. Dit zou onder andere komen door stoffen in gember met een anti-oxidatieve of ontstekingsremmende werking. Maar kijk je naar het wetenschappelijke onderzoek dat gedaan is, dan mist een goede wetenschappelijke onderbouwing.”

Daaruit kan geconcludeerd worden dat een kopje gemberthee helaas niet helpt bij keelpijn. Hoe zit dat bij andere voedingsmiddelen? Groenenberg: „Er zijn helaas geen specifieke voedingsmiddelen die je weerstand extra kunnen verhogen of keelpijnklachten kunnen verhelpen.”

Het beste wat je volgens Groenenberg kunt doen, is de verkoudheid uitzitten. „Hoesten en keelpijn gaan meestal vanzelf over. Regelmatig drinken kan bij hoesten en keelpijn wel verlichting bieden. Bij keelpijn kun je koud water drinken. Bij hoesten kun je iets warms drinken, bijvoorbeeld thee. Je kunt voor gemberthee kiezen, maar een andere thee kan ook.” Heb je ernstige klachten of gaat het niet over, dan is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

Wat kan je wél doen tegen keelpijn?

Het is dus niet wetenschappelijk bewezen dat specifiek gemberthee drinken helpt mij het voorkomen van keelpijn. Daarom wil je dus je weerstand zo hoog mogelijk maken en houden om ziek worden te voorkomen. Daarover deelt Groenenberg de volgende tip: „Probeer zo gezond mogelijk te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen. Zo ondersteun je je weerstand. En met een goede weerstand is je lichaam beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden.”

Om je weerstand zo goed mogelijk te ondersteunen, en dus de kans op keelpijn krijgen en verkouden worden hiermee te minimaliseren, deelt Groenenberg de volgende adviezen:

Eet veel groente en fruit; dagelijks minimaal 250 gram groente en 2 porties fruit;

Kies vooral volkoren, zoals volkorenbrood, -pasta en -couscous en zilvervliesrijst;

Eet minder vlees en meer plantaardig. Varieer met vlees, vis, peulvruchten, noten, eieren en vegetarische producten;

Eet genoeg magere en halfvolle zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas;

Eet dagelijks een handje ongezouten noten;

Gebruik zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten, zoals olie, halvarine en vloeibaar bak- en braadvet;

Drink voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffie.

In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op.