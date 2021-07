7 verrassende signalen die erop wijzen dat je stress hebt

Stress heeft vaak een slechte reputatie, terwijl er met een gedoseerde hoeveelheid niets verkeerd is. Sterker nog, een klein beetje stress maakt ons juist scherp, productief, creatief en gelukkig. Het wordt alleen problematisch als we de signalen dat we te veel stress hebben, te lang negeren. Dan is spanning schadelijk voor ons lichaam en onze geest.

Signalen als weinig energie, hoofdpijn en een kort lontje herkennen we inmiddels allemaal als stress. Maar aan deze zeven verrassende signalen denk je waarschijnlijk niet meteen. Toch kunnen ze er op wijzen dat je even op de rem moet trappen.

Verrassende signalen van stress

Je hebt last van je darmen

Je buik wordt ook wel het tweede brein genoemd. Dit is omdat de buik minstens evenveel zenuwcellen als je daadwerkelijke brein bevat, en er een duidelijk verband is tussen onze buik en ons brein. De vlinders die je in je buik voelt als je verliefd bent, zijn hier een goed voorbeeld van.

Als je vaak pijn in je buik hebt, last van diarree of andere darmklachten hebt, geeft je lichaam een signaal af. Stress zou hierbij heel goed de boosdoener kunnen zijn.

Je hebt spierpijn die je niet kunt verklaren

Spierpijn en geen bijzondere work-out gedaan? Ook hier zou je lichaam je wel eens iets kunnen vertellen. Spierpijn is één van de meest voorkomende klachten als het om stress gaat. Dat komt omdat je de hele dag je schouders, kaak en nek aanspant.

Je hebt koude voeten of handen

De meest voor de hand liggende reden voor koude voeten en handen is natuurlijk kou. Toch kan het ook wijzen op stress – zeker nu het buiten warmer is. Kou en stress hebben namelijk hetzelfde effect op het lichaam. Bij kou vernauwen de bloedvaten in de handen, voeten, oren en neus zich, zodat er minder bloed doorheen stroomt. Het bloed moet namelijk je belangrijke organen warm houden. Zonder deze organen kun je niet leven.

Bij stress maakt je lichaam zich klaar om te kunnen vluchten of vechten. Ook bij dit proces wordt het bloed naar het hart, de longen en de lever gestuurd en blijven je handen en voeten dus koud achter.

Gestresst? Zo merk je dat

Je bent vergeetachtig

Ben je de laatste tijd chaotisch en vergeet je afspraken en waar je je spullen hebt neergelegd? Als je te veel stress hebt, heb je een hoog niveau aan cortisol in je lichaam. Omdat de activiteit in je prefrontale cortex wordt verminderd, gaat de werking van je geheugen achteruit.

Je bent cynisch

Niet alleen lichamelijke klachten kunnen signalen zijn dat je te veel stress hebt. Ook veranderingen in je psychische gesteldheid en in je gedrag kunnen hierop wijzen. Cynische opmerkingen, zeker als het over het werk gaat, zijn een teken dat je opgebrand bent. Het cynisme ontstaat door een gebrek aan vertrouwen en hoop.

Je maakt ongezonde keuzes

Als je je constant overweldigd voelt, is de kans groot dat je ongezonde keuzes gaat maken. Je gaat bijvoorbeeld veel meer eten, of juist minder. Je begint weer met roken, of gaat meer roken. Of misschien merk je dat je veel meer alcohol drinkt. Deze manieren om met stress om te gaan zijn voor iedereen anders, maar zorgen vaak juist voor meer stress.

Een goed voorbeeld is dat iemand met geldzorgen gaat gokken, of flink (online) gaat shoppen. Dat geeft op de korte termijn een lekker gevoel, maar zorgt op de lange termijn voor nog meer geldzorgen.

Je hebt een onverklaarbare huiduitslag

Je lichaam maakt cortisol aan als je gestrest bent. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar als je lang gestrest bent, kan de hoeveelheid cortisol in je lichaam niet meer naar het normale level zakken. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je constant verkouden bent.

Dit hormoon zorgt er ook voor dat je meer last hebt van pukkels. Ook kan uitslag op je buik, rug, armen of gezicht opeens uit het niets opduiken.

Van welke signalen jij last hebt, verschilt per persoon, vertelt psycholoog Thijs Launspach in de podcast Bedrock Talks. Toch is het enorm belangrijk jouw eigen signalen te gaan herkennen. In eerste instantie zijn de klachten vooral vervelend: je bent moe, voelt je soms angstig en hebt last van lichamelijke klachten.

Negeer je die signalen en pak je niet de nodige rust? Dan trekt je lichaam aan de noodrem en ligt een burn-out op de loer.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over geld en carrière.