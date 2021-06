Huisartsenposten worden te vaak gebeld: ‘Kan tot onveilige situaties leiden’

Het is bij huisartsenposten in het hele land ongekend druk. Daarom roepen huisartsenposten op om alleen bij spoed te bellen en niet voor zaken die geen of veel minder spoed hebben.

De telefoons staan roodgloeiend bij HAP’s in het hele land. Op sommige locaties is de wachttijd in het weekend soms wel een uur. Daar willen huisartsenposten verandering inbrengen, omdat het voor levensbedreigende situaties kan zorgen.

Wanneer huisartsenpost bellen?

Huisartsenposten zijn ’s avonds en in het weekend bereikbaar wanneer je snel medische hulp nodig hebt en de huisartsenpraktijken gesloten zijn. Dat is handig, maar wordt ook veel te vaak onnodig gebruikt. Daardoor lopen wachttijden aan de telefoon op, en komen mensen die wél dringend zorg nodig hebben, in gevaar.

„Op dit moment bellen opvallend veel mensen voor zaken die geen spoed hebben”, zegt koepelorganisatie InEen. Zaken die geen spoed hebben zijn dingen die wel een dag of tot na het weekend zouden kunnen wachten.

Onveilige situaties

Vanwege de lange wachttijden wordt ook vaker dan nodig het spoednummer van de huisartsenpost gebeld. „Daardoor bestaat het risico dat mensen die direct zorg nodig hebben ons niet kunnen bereiken. Dat kan tot onveilige situaties leiden en dat willen we uiteraard voorkomen.”

Waar de opvallende toename aan niet-urgente telefoontjes vandaan komt, is onbekend. Tijdens de coronapandemie kreeg de huisartsenpost vooral spoedtelefoontjes, waarvoor de HAP ook bedoeld is. „Het lijkt een combinatie van minder coronamaatregelen, meer naar buiten en weer sporten. En daarnaast krijgen we ook vragen over coronavaccinaties, waarvoor we alleen maar kunnen doorverwijzen naar de GGD.”

Milde gezondheidsklachten huisartsenpost

InEen adviseert mensen met milde gezondheidsklachten- of problemen eerst op de website van hun huisartsenpost te kijken voor meer informatie. Niet alleen over hun klacht, maar ook over wanneer de HAP te bellen. Ook op websites als thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl kunnen mensen terecht voor vragen of informatie.