Waarom worden mensen in deze landen wereldwijd bovengemiddeld oud?

We weten allemaal dat veel lichaamsbeweging en gezond eten belangrijk voor ons zijn. Maar realiseren we ons wel dat een gezonde levensstijl invloed heeft op onze leeftijdsgrens? In de zogenoemde blauwe zones worden wereldwijd mensen bovengemiddeld oud.

Schrijver Dan Buettner bedacht de term ‘Blue Zone’ oftewel blauwe zone. Hij schreef het boek The Blue Zones: Lessons for Living Longer from people who lived the longest, vertaald De Blauwe Zones: Lessen voor een langer leven van mensen die het langst leefden. Daarin vertelt hij over vijf plekken waar veel inwoners oud worden zonder gezondheidsproblemen. Het gaat om leeftijden boven de honderd jaar.

Gezonde leefstijl in blauwe zones

Buettner ontdekte een paar gemeenschappelijke kenmerken tussen de verschillen de landen. De meeste inwoners hanteerden namelijk een gezonde leefstijl. Wat precies ‘gezond’ is blijft natuurlijk discutabel, maar volgens de auteur was hier een rode draad in te herkennen. Veel bewegen, gezond en bewust eten, saamhorigheid, ruimte voor reflectie, ontspanning en spiritualiteit lijken de sleutel naar een langdurig leven.

Okinawa, Japan – Over het Japanse Okinawa spreekt en schrijft men veel. De geheime formule voor de vele honderdjarigen op het eiland bevat drie dingen: voeding, sociale praktijken en genetica. Hun dieet bestaat uit kleine porties eten. Vijf keer per dag eten de Japanners hier voornamelijk fruit, groente, vis en weinig vlees. Zeer voedzaam, maar caloriearm. Het ontspannen eilandleven is zo ingericht dat ouderen hun levensdoel behouden, ook wel Ikigai genoemd. Ook hechten de eilanders veel waarde aan sociale contacten en zijn er allerlei initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan. Tot slot is yoga een belangrijke activiteit op het eiland.

Dutje is gezond

Ikaria in Griekenland – Veel inwoners van het Griekse eiland worden negentig of zelfs ouder. Maar liefst een derde van de bewoners haalt die leeftijd met gemak. Vaak ook in een gezonde hoedanigheid. Maar wat doen ze voor magisch op dat eiland? Het recept voor een lang en gezond leven lijkt niet zo moeilijk. Ze hechten waarde aan een sterk saamhorigheidsgevoel. Daarnaast sluiten bewoners ’s middags even de ogen voor een dutje. Tot slot heeft hun Mediterraanse dieet een positief effect op hun fysieke gesteldheid. Men eet hier veel groente, fruit bonen, volkorenproducten en natuurlijk Griekse olijfolie.

Loma Linda, Californië – Het kerkgenootschap Zevendedagsadventisten huisvest in Loma Linda. Deze kerk werd in 1840 opgericht en bloeide op gedurende de twintigste eeuw. Aanhangers beschouwen gezondheid als een van de belangrijkste steunpilaren van hun geloof. In Amerika vormen zo’n 9000 adventisten de kern van de blauwe zone. Deze mensen leven gemiddeld tien jaar langer dan andere Amerikanen. En dat is te wijten aan hun vegetarische dieet, geen gebruik van alcohol of tabak en veel lichaamsbeweging. Daarnaast zijn vrijdagavond tot zaterdagavond rustdagen.



Bovengemiddeld oud

Ogliastra, Sardinië – Het zijn niet alleen de witte zandstranden en het heldere blauwe water die ervoor zorgen dat inwoners oud worden. Nee, ook het plantaardige dieet, veel beweging en sterke banden met familieleden zijn noodzakelijk voor een lang leven. De inwoners jagen, vissen en oogsten zelf hun voedsel. Ze lachen en drinken samen wijn. In Ogliastra leeft de grootste concentratie mannelijke honderdplussers. Doordat dit gebied van Sardinië vrij geïsoleerd ligt, zijn de genen ijzersterk intact gebleven.

Nicoya, Costa Rica – Dit Caribische gebied bij Zuid-Amerika heeft de boel goed op orde als het gaat over de economie en gezondheidszorg. Het schiereiland ligt 130 kilometer bij Nicaragua vandaan. Onder het motto ‘Plan de vida’ oftewel ‘reden om te leven’ helpt men ouderen om actief te blijven. Daarnaast staat luisteren en lachen centraal in het gezin. De inwoners bezoeken regelmatig hun buren en de ouderen wonen vaak bij kinderen of kleinkinderen in huis. Ook eten ze relatief veel bonen, pompoen, mais en tropisch fruit. Voldoende lichaamsbeweging en spiritualiteit zorgen hier evenals voor een gezonde bevolking.

Het lijkt erop dat een combinatie tussen een plantaardig dieet, lichaamsbeweging, sociaal contact en spiritualiteit je lang jong houden. En je uiteindelijk brengen naar een lang en gezond leven.