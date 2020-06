Veel mensen slapen langer sinds pandemie

Over de hele wereld slapen mensen slechter of langer sinds de uitbraak van de coronapandemie. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek.

Sinds de lockdown zijn er heel wat mensen die ‘s nachts niet meer goed kunnen slapen. King’s College in Londen deed samen met Ipsos MORI onderzoek naar slapende Britten. Tussen 22 en 24 mei werden verschillende mensen geobserveerd. De helft van de mensen sliep niet aan één stuk door. 38 procent had levendigere dromen dan normaal. Dat is overigens ook bij veel Nederlanders het geval.

Minder uitgeslapen tijdens coronacrisis

Het onderzoek volgt op een aantal onderzoeken van verschillende fabrikanten van fitnesstrackers. In deze onderzoeken werd onder andere gemeten dat mensen langer slapen tijdens de lockdown. De hypothese die is gesteld, is dat mensen langer slapen omdat ze minder uitgerust zijn tijdens de coronacrisis, schrijft The Independent. Techbedrijf Withings verzamelde in april data van deze trackers. Daaruit bleek dat er zo’n 15 minuten langer wordt geslapen sinds de lockdown.

Voor het laatste onderzoek door King’s College en Ipsos, werden 2254 Britse volwassenen onderzocht. Daaruit bleek dat zes op de tien mensen slechter slaapt sinds de lockdown op 23 maart begon. „Bijna negen op de tien Britten ervaart slaapproblemen sinds de Covid-19 crisis is uitgebroken”, zegt progessor Bobby Duffy. „Het laat zien hoe verontrustend we de pandemie en de lockdownmaatregelen op grote schaal vinden.” Hij vervolgt: „Dit heeft overduidelijk te maken met hoe stressvol we het virus vinden en hoe angstig we zijn over de gevolgen van de lockdown op ons werk en onze financiën.”

Fransen en Duitsers slapen meer

Ook in Frankrijk wordt er meer geslapen. Uit data blijkt dat de Fransen gemiddeld twintig minuten per nacht langer slapen. Ook in Duitsland steeg het aantal minuten slaap. Onderzoekers zijn niet alleen aan het kijken welk effect de lockdown op onze slaap heeft. Er wordt ook gekeken naar welk effect de grote veranderingen op onze mentale gezondheid heeft. De eerste resultaten lijken aan te tonen dat meer mensen last hebben van angst en depressie.

Overigens beïnvloeden niet alleen stress en angst onze slaap. Eén van de andere verklaringen is dat we niet meer naar ons werk hoeven te reizen. Dit kan maar zo een uur schelen in de ochtend.

