Lokaal alert geeft waarschuwing als er veel teken in de buurt zijn

Juni en juli zijn de piekmaanden voor tekenbeten. Vanaf deze week kunnen mensen met de Nature Today-app checken wat de tekenverwachting is bij hen in de buurt.

Op basis van weersinformatie, satellietgegevens en het landschap wordt een actuele Teken-alert verzameld en via de app van Nature Today beschikbaar gemaakt. De app kan mensen helpen tekenbeten en door teken overdraagbare ziekten zoals Lyme en tekenencefalitis te voorkomen. De app is ontwikkeld door HAS Hogeschool, ITC Twente en Wageningen University en wordt nu bij de start van de Week van de Teek wereldkundig gemaakt.

Anderhalf miljoen tekenbeten

Jaarlijks zijn er zo’n anderhalf miljoen tekenbeten. De helft daarvan wordt in de maanden juni en juli opgelopen. Meldingen van tekenbeten worden geregistreerd op Tekenradar.nl. De anderhalf miljoen beten is een verhoging van 30 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Elk jaar krijgen ongeveer 27.000 mensen een ziekte door een teek. Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt, is een eerste signaal dat iemand gebeten is.

Arnold van Vliet van Wageningen University en initiatiefnemer van Nature Today: „Veel mensen hebben niet door wanneer en waar ze een tekenbeet op kunnen lopen. De Nature Today-app brengt daar verandering in. Met de app kun je de tekenverwachting bij jou in de buurt checken. Zodat je je beter kunt beschermen tegen tekenbeten wanneer je gaat wandelen in het bos, het park of de duinen. Of wanneer je in de tuin gaat werken. De tekenverwachting geeft aan of het aantal teken minimaal, gering, middelmatig, hoog of zeer hoog is.”

Broekspijpen in de sokken

„Het blijkt dat veel mensen na een bezoek aan het groen vergeten om zichzelf, de kinderen en de hond thuis te controleren op een tekenbeet”, waarschuwt Van Vliet. „In de app kun je daarom aangeven dat je later op de dag een notificatie wilt krijgen om je te checken op teken. We verwachten dat mensen zich dankzij de Teken-alert meer inspannen om het oplopen van een tekenbeet te voorkomen. Bijvoorbeeld door de broekspijpen in de sokken te stoppen of je activiteit aan te passen. Het is belangrijk een teek zo snel mogelijk te verwijderen, dat verkleint de kans op een ziekte. En eenmaal gebeten, dan moet je de plek waar de teek gebeten heeft in de gaten te houden.”

Meldingen doorgeven aan Tekenradar.nl

Na het aantreffen van een tekenbeet, een indicatie van de ziekte van Lyme of koorts na een tekenbeet, kun je via de app eenvoudig doorklikken naar Tekenradar.nl om een melding door te geven. De meldingen dragen bij aan het tekenonderzoek van het RIVM en Wageningen University. De app toont ook hoeveel tekenbeten er in de afgelopen week via Tekenradar.nl zijn gemeld en geeft antwoord op veel gestelde vragen over teken en tekenbeten.

Hier zie je hoe je een teek verwijdert en hoe niet:

De teken waren er dit jaar overigens al vroeg bij. Door de zachte winter werden zij in januari al wakker.

