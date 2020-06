Eén op de vijf Nederlanders voelt wel wat voor een alcoholverbod

Alcohol helemaal verbieden? 19 procent van de Nederlanders zou dat helemaal prima vinden.

Alcohol is slecht voor de gezondheid en zou verboden moeten worden. Die stelling legde onderzoeksbureau Multiscope voor in een onderzoek in opdracht van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest, het magazine ‘dat je op een leuke manier een beetje wijzer maakt’. Bijna één op de vijf Nederlanders gaf aan het hiermee eens te zijn.

De resultaten van het onderzoek staan deze maand in ‘het grote dranknummer’ van Quest. Nederlanders blijken behoorlijk dubbel in de relatie met alcohol. Een overgrote meerderheid (97 procent) van de ondervraagden zegt dat ze mensen die spa rood op een feestje bestellen niet ongezellig vinden. Toch zullen de meeste mensen uit ervaring weten, dat je vaak onder druk wordt gezet om wel een drankje mee te drinken. Op die druk om te drinken gaat het nieuwste nummer van het tijdschrift in.

Waarom we niet-drinkers proberen over te halen

Onderzoeker Martine Groefsema van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft wel een verklaring. „We zijn heel erg gewend om elkaar te imiteren en we verwachten ook dat anderen dat doen.” Kopiëren die andere mensen ons drinkgedrag niet, dan voelen we ons afgewezen. Waarom we vaak bezwijken onder de druk en toch dat biertje aanpakken? Dat is ook te verklaren. We zijn kuddedieren, die heel graag bij de groep horen. En dus passen we ons aan.

Drank blijft gezellig

We vinden drank nog altijd gewoon gezellig. 51 procent van de mannen vindt een avond met alcohol gezelliger. Een aardig deel van de vrouwen is het daarmee eens, zij het minder dan de mannen: 33 procent. „Eerlijk gezegd vind ik een feestje ook net iets leuker met een drankje erbij”, bekent Quest-hoofdredacteur Sanne Groot Koerkamp. „Terwijl ik natuurlijk best weet hoe ongezond het is. Het is een gewoonte die kennelijk diep ingesleten is.”

Moet je alcohol dan maar verbieden?

Dat de gevolgen van drinken lang niet zo gezellig zijn, weten we donders goed. Lang werd gedacht dat één glaasje alcohol per dag goed voor je zou zijn. Maar inmiddels is duidelijk dat een alcoholvrij leven toch echt het gezondst is. Moet je alcohol dan maar verbieden? Dat willen de meeste mensen niet, zo blijkt uit de enquête van Quest. Toch is 19 procent van de Nederlanders het eens met de stelling: ‘Alcohol is ongezond en zou verboden moeten worden’. En 44 procent vindt alcohol net zo schadelijk als het gebruik van (hard)drugs.

De evolutie van ons alcoholprobleem

Meer over ons sociale drinkgedrag is te vinden in het nieuwste nummer van Quest. In datzelfde nummer staat ook een groot verhaal over de rol die alcohol in de evolutie van de mens heeft gespeeld. Werden onze voorouders succesvol omdat ze rijp fruit van verre door de alcohollucht konden opsporen? En ging de mens landbouwen om bier te kunnen brouwen?

